Eduardo Domínguez: "El objetivo de Colón es el torneo local"

Colón le dijo adiós a la Copa Argentina de manera tempranera, perdiendo 1-0 contra Argentinos Juniors en San Nicolás. Su DT Eduardo Domínguez intentó poner paños fríos a este revés que lo dejó fuera de combate.

"Obviamente nos duele perder, queríamos pasar de fase, se vio un partido que presentó el rival, aprovechó la situación que tuvo, nosotros no estuvimos efectivos, con buena dinámica tuvimos tres claras en el primer tiempo. Tuvimos momentos que controlamos la pelota pero nos encontramos en desventaja con situaciones claras. En el segundo tiempo nos costó tener paciencia", apuntó de movida.

Para luego, acotar: "Ellos querían aprovechar las contras, Nacho (Chicco) estuvo en una tarde-noche muy buena. Una decisión fue nuestra para verlo y darle la oportunidad, si no lo vemos cuando el equipo anda bien no lo vemos más. Demostró sus condiciones de grandísima manera".

Respecto a las distintas ausencias que tuvo su equipo, el entrenador rojinegro manifestó que "somos un equipo, no solamente 11, los que jugaron estuvieron a la altura del partido más allá que no conseguimos la victoria. Hay jóvenes como Yeiler, Mura, Ferreira, que necesitan entrar en ritmo, el objetivo principal es el torneo local. Lo tomamos con seriedad, pero tenemos que darle rodaje a varios jugadores. No es lo mismo verlos en un entrenamiento. Arrancamos muy atrás en los promedios, es un camino muy largo y no dejar de pensar partido a partido".

En otro tramo de la charla hizo alusión al partido que jugó Cristian Ferreira, una de las caras nuevas que llegó este semestre. Al respecto soslayó: "Es lo que vieron en el primer tiempo, desequilibrante, con llegada al área. Se tiene que acostumbrar al equipo, a la ciudad, hace mucho que no tenía 90 minutos encima. Tenemos que tener paciencia para que se acople y de su mejor versión".

En la parte final, cuando mencionó cómo están los lesionados, Domínguez enfatizó: "Wilson (Morelo) hace tres días que está con nosotros, hay que acondicionarlo, no hizo reducido ni tuvo impacto, se tiene que seguir acondicionando, a medida que lo veamos bien va a estar con nosotros. Bruno (Bianchi) y Christian (Bernardi) aún están trabajando en sus recuperaciones. Duele perde porque estábamos acostumbrados a otra cosa, más allá de esto sabemos que el camino que estamos transitando es largo, ni eramos los mejores ni somos los peores. Esto es partido a partido".

Con info de UNO Santa Fe