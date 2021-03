Las Mamis hockey volverán al ruedo

Volver a jugar es un motivo de alegría para ellas. Comienza una nueva temporada de Mamis. Serán 17 equipos los que participan del torneo “Copa Diario El Litoral” desde este sábado. Toda la actividad inaugural se centrará en las dos canchas de la ASH. El formato será de todos contra todos con playoffs entre los mejores cuatro. Se incorporan las Mamis de Belgrano y Estudiantes de Paraná bajo el nombre de Uni Negro.

Cromo de Paraná defenderá el bicampeonato del Oficial y tendrá nueva entrenadora. Asumió Marianela Moreno, actual jugadora de Paraná HC, en reemplazo de Soledad Baroli. En Unión la vara siempre está alta. Se incorporaron Fabiana Parodi, Viviana Baloni y Sandra Ferreyra (ex Vuelta del Paraguayo). Buscará encontrar ritmo y así conseguir el título. A CEC Azul llegó Mariano Otero, un joven entrenador formado, como jugador en La Salle y técnico en Colón, para dirigirlas. Intentará consolidar su idea y formar un equipo que a largo plazo le dé campeonatos a la institución.

Universitario Azul se dispone a mantener el protagonismo que viene sosteniendo en los últimos años, con un plantel experimentado con Graciela Gelmetti a la cabeza como máxima referente junto a Claudia Aguiar. CRAR mantuvo a Camila Gorosito como estratega. Tuvo una gran pretemporada con buen nivel en el último torneo que se organizó en Alma Juniors de Esperanza. Entre sus prioridades, irá por revalidar el cetro que consiguió en la segunda ronda del 2019. Para ello apunta a ser efectivas en jugadas claves como los córners cortos, adaptarse a las modificaciones tácticas que implementará y mantener la unión y solidez grupal.

Colón y Alma Juniors siempre pelearon arriba y se constituyeron en dos equipos muy competitivos. Jorge Coria debutará al frente de la línea esperancina. Junto a Brian Barreyra en Colón priorizan el orden táctico y la posesión de la bocha para jugar con agresividad y fluidez en ataque. Banco de Sauce Viejo disfruta de una competencia interna sana con la llegada de algunas ex Independiente de Santo Tomé. Juan Salazar transmite convicciones claras y aspira a afianzar conceptualmente a sus jugadoras para meterse de lleno entre los que luchen por la corona.

Universitario Negro se une este año a la competencia. Es un grupo decidido, con Tomás Cattaneo de director técnico ante un plantel que lleva 15 años jugando juntas y que salió cinco veces campeonas nacionales. Utedyc mantiene la base del equipo, trabajó la base técnica durante el año pasado para enriquecer el juego colectivo y como consecuencia poder sumar una buena cantidad de puntos.

9 de Julio de Rafaela sostiene el plantel que era la línea Blanca de CRAR. Intensidad plena y planteos muy interesantes de la mano de Miguel “Champy” Dominino, quien aspira a lo máximo. CEC Blanco apuesta a desarrollarse como equipo con varias chicas nuevas y plasmar en cancha lo que ejercitan en cada entrenamiento al mando de Magaí Regenhardt. Pucará buscará fortalecerse como equipo y perfilarse competitivamente. Querandí RC sigue la misma línea con un impulso mayor que le puede dar la llegada de Viviana Negrete y Clara Coronel a su rendimiento. Es por eso que las pretensiones son mayúsculas para las “indias”.

CEC afronta un proceso de crecimiento a nivel grupal y sobre todo funcional. Disponen de un grupo comprometido que se están adaptando y aprendiendo a medida que tomen rodaje de juego. Muchas expectativas hay en Belgrano y CEC Rosa (ex APOC). El reto pasa por una continuidad en su rendimiento para ir potenciándose semana tras semana.

PROGRAMACIÓN – 1º FECHA

Cancha Nº1 (Agua)

Utedyc vs CEC Rosa – 14hs

9 de Julio vs Querandí RC – 15hs

Pucará vs Alma Jrs – 16hs

CEC Blanco vs Cromo – 17hs

Cancha Nº2 (Arena)

CEC vs Universitario Negro – 14hs

CRAR vs Unión – 15hs

Belgrano vs CEC Azul – 16hs

Colón vs Banco SV – 17hs

Fuente: Prensa ASH