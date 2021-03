Propietarios de boliches de la ruta 168 aseguran que el lugar "es una zona olvidada"

Tras un año sin poder abrir sus puertas, los propietarios de boliches de la ruta 168 manifiestan preocupación por la difícil situación que están atravesando desde el comienzo de la pandemia.

En diálogo con el móvil de Mañana Oh!, por Cadena Oh!, Jorge Reynoso, empresario del sector, señaló que "ya pasamos el año sin poder trabajar ni facturar. La gestión del exintendente Corral no terminó con el proyecto para el cual fuimos convocados, no hicieron las veredas, no llevaron seguridad, espantaron a la gente, vino la nueva gestión y se encuentra con este problema, más la cuarentena”.

Y aseguró que hoy "es una zona olvidada, las inversiones millonarias están ociosas y todas las sociedades quebradas por la imposibilidad de trabajar. No hay perspectiva de nada, nadie nos ha ayudado, hubo subsidios pero si no tenés perfil bancario no te prestan plata”.

“Desde el municipio no nos han dado ninguna solución y la verdad, hay que hacer algo sobre la nocturnidad a futuro", sentenció el empresario.

En otro tramo del móvil, Reynoso contó que en la zona no hay seguridad ni luz porque “se robaron los cables de la iluminación de la colectora”.

“Hay buena voluntad, pero con la buena voluntad no se llega a ningún lado”, cerró.

Escuchar también la nota completa: