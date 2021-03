Nuevo round: Luciana Salazar acusó a Redrado por violencia de género

Luciana Salazar volvió a estallar contra Martín Redrado en Intrusos, donde contó detalles de su conflictiva y tormentosa relación. La panelista aseguró que lo que hace el economista es violencia de género y que todo lo que hace es para lastimarla.

La expanelista de Polémica en el Bar aseguró durante su comunicación con Intrusos que "lo que hace Martín Redrado es violencia de género", y al igual que el economista analiza llevarla a la Justicia, ella también piensa en accionar legalmente contra él porque "esto que pasó fue terrible. Yo no salí a hablar", dijo Luciana mientras mencionaba, también, la última tapa de la revista Caras cuyo titulo es "Quiero a Redrado lejos de nosotras".

Leer también: Redrado llevaría a la Justicia a Luciana Salazar

"Si vos estás con una persona que está comentando mediáticamente que está con vos, que es una figura pública, y vos vas y hacés todo mal, te sacás una foto... Que para mí es intencional todo, porque tengo las pruebas de todo. Entonces, me estás dejando en un lugar de miércoles, expuesta, para lastimarme. Porque todo lo que hace Martín Redrado es para lastimarme", señaló Luciana Salazar luego de Angel de Brito publicara fotos del ex presidente del Banco Central de la Nación con Lulú Sanguinetti, su ex, en Miami.

Una situación horrible

"Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo. Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su novia y a su entorno. Al principio lo entendí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa. Hasta que un día pasó una situación que yo dije ´hasta acá llegué´”, expresó.

Luego detalló: “Fuimos a la casa de él, él me dijo que estaba por venir su hija a buscar algo, ‘son 15 minutos y se va, ¿te querés quedar arriba?’, me dijo, y yo le contesté que sí. ’Por favor, controlá que la nena no hable, no grite’, me pidió. Había pasado una hora y yo todavía estaba ahí. En un momento escucho el ascensor que subía y me empezó a temblar el corazón como si estuvieran entrando ladrones y yo me tenía que esconder para que mi hija no gritara. Esa situación... lo digo y me pongo muy mal. Tuve que hacer pasar a mi hija por una situación que no nos merecíamos”, dijo con la voz quebrada.

Leer también: Andrea Taboada trató de "idiota irresponsable" a Ivana Nadal

Ese hecho fue el desencadenante para que Luciana le diera un ultimátum y le pidió que se decidiera por su novia, o por ella y Matilda. “Ese día me sentí lo peor y lo llamé y le dije ’todo por tus mentiras, basta, se terminó, o le decís la verdad a tu novia o se terminó con nosotras´. Entonces él se dio cuenta de que eran incompatibles las dos cosas. Él nos eligió a nosotras”, señaló.

"Esta oportunidad se la di yo a él. Yo tengo que le pedí a Martín que nos deje tranquilas, que nos deje tranquilas, que se quede con su novia. Martín me pidió. Vive lastimándome. No habla pero habla con los hechos. Habla por él su hijo (Tomás) y habla por él la foto", exclamó, a la vez que explicó que en cada relación que Redrado tenía, él continuaba escribiéndole a ella. "Cuando está conmigo es otra persona", dijo.

Sobre la relación de Redrado con su hija, expresó: “Cuando Matilda era muy bebé, él la conoció y dijo que le encantaría ser su imagen masculina. Fue un pedido de él, no mío, lo puedo demostrar”.

Fuente: Exitoina