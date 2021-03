Demi Lovato reveló que la violaron la noche de su sobredosis

En su docuserie Demi Lovato: Dancing with the Devil -que se estrenó el martes en el Festival de Cine SXSW- Demi Lovato reveló que fue violada por su vendedor de drogas la noche de su sobredosis, en 2018. Además, contó que fue agredida sexualmente por un integrante de producción de una serie en la que trabajó mientras estuvo en Disney.

"Literalmente, me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí”, contó la cantante

"No sólo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí", reveló Demi Lovato, de 28 años, en su documental, que se estrena el 23 de marzo en su canal de YouTube, sobre la noche de julio de 2018 en la que casi muere por una sobredosis.

Una amiga de Lovato, Sirah Mitchell, explicó que a Lovato le habían dado heroína "aderezada con fentanilo" esa noche. "También acabó drogándola mucho y dándola por muerta", dice Mitchell sobre el traficante en el documental.

“Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí”, contó la cantante, y agregó que al ser hospitalizada, le consultaron si había tenido sexo consentido y ella respondió con una afirmativa, pero no lo recordaba del todo. "Tuve un flash de él encima mío. Vi ese flash y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando caí en la cuenta y me dije a mí misma: ‘No estabas en un estado mental como para consentir nada’”, agregó la cantante estadounidense sobre la violación sexual que sufrió hace tres años.

Leer también: El daño cerebral de Demi Lovato tras su sobredosis

Otro abuso, otro trauma

En la serie, Lovato se muestra emotiva al relatar el trauma al que se enfrentó no sólo por la noche de su sobredosis, sino por un abuso sexual en su adolescencia, cuando aún era uno de los rostros de Disney (Camp Rock, Sonny entre estrellas) y un compañero de elenco la violó.

"Cuando era adolescente, me encontré en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación", dice en Demi Lovato: Dancing with the Devil. "Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, revela. “Realmente, me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió".

“Dije: ‘oye, esto no irá más lejos. Soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no le importó, lo hizo de todos modos. Lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él”, añade Demi Lovato en su duro relato.

"Yo formaba parte de ese grupo de Disney que decía públicamente que esperaba hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica", dice Lovato. "Eso no era para mí: era un asco. Luego tuve que ver a esa persona todo el tiempo, así que dejé de comer y me las arreglé de otras maneras", contó la intérprete de Sobre y Anyone, refiriéndose a que en ese momento sus trastornos alimenticios se agravaron. “Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez”.

Demi Lovato, ahora de 28 años, asegura que sí reportó lo sucedido en su ambiente laboral en Disney, pero el acusado “nunca se metió en problemas por ello, nunca fue retirado de la película en la que estaba participando”.

Fuente: Exitoina