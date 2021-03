El "Mono" Burgos se sorprendió con Newell's: "Esto es Europa"

El "Mono" Germán Burgos, excolaborador de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, alabó la historia de de Newell's Old Boys de Rosario, su nuevo desafío como DT principal, y se sorprendió con la infraestructura del club, al asegurar: "Esto es Europa".

El exarquero se convenció en aceptar la propuesta de Newell's después de "investigar" el plantel disponible y se comprometió a "ayudar a los jugadores a salir de la situación actual", que tiene al equipo en el penúltimo puesto de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

De su primer contacto con los futbolistas contó: "Les recalqué que tenemos que jugar todos los partidos como finales, que tenemos que tener la impronta para jugar este tipo finales".

Newell's, que arrastra una campaña de un empate y cuatro derrotas en el torneo, recibirá mañana a las 19 a Unión de Santa Fe en el partido que marcará el debut de Burgos como DT en el fútbol argentino.

El "Mono, de 51 años, tuvo una experiencia en el club amateur de España, el Carabanchel, durante 2010 antes de incorporarse al equipo de trabajo de Simeone en el Atlético.

Enfundado en un conjunto negro del club, con anteojos de sol y un barbijo negro, el "Mono" Burgos demoró 40 minutos en comenzar su presentación en Newell's, realizada con una conferencia de prensa presencial -y vía Zoom para cuatro cronistas españoles-, al aire libre, en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, del barrio Bella Vista, en la zona sudoeste de la ciudad santafesina de Rosario.

Consultado sobre el estilo de juego que tendrá el equipo, el marplatense respondió con una de sus frases cortantes: "Vos a utilizar dos sistemas de juego. Sacá tus conclusiones".

Con relación a su análisis del equipo, opinó: "Estaba muy largo y muy ancho, había que trabajar rápidamente para implementar un sistema táctico que nos permita competir mañana contra Unión, uno de los mejores equipos de la zona".

Interrogado sobre el momento y los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir al equipo, Burgos sostuvo: "El momento fue cuando me llamó la gente del club, desde ahí empecé a investigar: es un equipo grande, que ha hecho un esfuerzo enorme y se ha saneado, y por la historia de Bielsa, Martino, Gallego y de jugadores como Maradona y Messi".

"Cómo son las cosas -se sorprendió-: yo debuté como jugador en esta cancha, con Ferro, y ese día perdimos pero nos salvamos del descenso. Se cierra un círculo y se abre otro".

En este sentido, el exarquero de Ferro, River, Mallorca, Atlético de Madrid y la selección nacional abundó: "Soy un apasionado del fútbol, de la táctica y la estrategia, y cuando empezamos a hablar con los directivos vi que esto fue parte de la decisión: esta villa olímpica (por el Complejo de Bella Vista) es europea. Esto es Europa. Y después, los jugadores. Tenía que venir a ayudarlos a salir de una situación que estaba siendo complicada".

Con relación al estilo Simeone, con quien trabajó nueve años en Atlético de Madrid, Burgos respondió: "Los estilos en el papel son válidos y muchos, que uno estudia y aprende. Cuando hicimos el curso de entrenador vimos que el papel aguanta todo, pero después te tenés que centrar en el equipo. Uno no piensa en el entrenador, siempre está el equipo".

En cuanto a la influencia de las elecciones en Newell's del 25 de abril, Burgos expresó: "Soy un hombre de empresa y no me va a cambiar nada. Me cargo todo el peso del equipo y voy a seguir adelante".

"Estuvimos hablando con los jugadores de la tercera y con el técnico de la cuarta, y les dijimos que estén cerca nuestro, si quieren mirar entrenamientos o hablar con nosotros somos un cuerpo técnico muy abierto y necesitamos de todos. Necesitamos recuperar esto de sacar jugadores de inferiores que Newell`s tuvo mucho tiempo, como el equipo que salió campeón con casi todos jugadores del club", postuló.

Preguntado sobre la posición en la que jugará "Maxi" Rodríguez, Burgos contó: "Cuando lo enfrentaba no me gustaba que estuviera dentro de la cancha. 'Maxi' es un todoterreno, entiende todo, es muy inteligente y nos va a ayudar. Es un referente y lo valoro, a él y a los otros jugadores".

Un periodista español lo interrogó sobre Atlético de Madrid y Burgos respondió: "Atlético es mi casa y algún día voy a volver, no sé cuándo".

Finalmente, consultado sobre su relación con el director técnico de Central, el "Kily" González, con quien jugaron muchos años en la selección y se enfrentarán en el clásico rosarino del domingo 2 de mayo, el "Mono" volvió a elegir una respuesta lacónica: "El 'Kily' es mi amigo pero hoy estoy pensando en Unión".