Coronavirus: la segunda ola de contagios podría darse entre mayo y junio

Luis Camera, médico clínico y asesor presidencial, anticipó que en un mes podría generarse la segunda ola de infectados en el país y estimó que las muertes por mes serían de 10 mil personas.

"De acuerdo a las proyecciones internacionales, entre mayo y junio puede haber un importante número de contagios". De hecho, "Latinoamérica ya empezó a vivir la segunda ola de infectados", afirmó.

Para el profesional de la salud, "el virus es todo terreno y, lamentablemente, nos tiene que tocar. Hay que cuidarse y debemos intentar retrasar la segunda ola; el uso del barbijo es fundamental".

Asimismo, sostuvo que "en Europa se está viviendo la segunda ola y en algunos lugares se habla de la tercera, como en Francia, que están por cerrar Paris; Italia, por su parte, también está confinado".

"El virus no se rinde y no hubo ninguna mutación que haga pensar que esté limitado; no hay evidencia que eso vaya a ocurrir", aseveró el médico.

En cuanto a las condiciones sanitarias en las que se encuentra la Argentina para afrontar esta posible segunda ola, opinó que "en ese sentido, tenemos que estar tranquilos" y añadió: "ya aguantamos la primer ola y creo que vamos a poder resistir la segunda".

En este momento "tenemos un antídoto, que es la vacuna. Acá el problema es que el virus no ingrese más rápido que la vacunación; ganar tiempo es muy importante, pero esa situación nos puede pasar", advirtió.

