Vélez irá sin cambios frente a Independiente en el duelo entre punteros

Vélez Sarsfield no presentará cambios frente a Independiente en el duelo entre punteros de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, que tendrá como escenario el estadio José Amalfitani, el próximo sábado a las 18,30, por la sexta fecha del certamen, y que dirigirá Fernando Echenique.

Ambos conjuntos, hasta el momento son líderes por la cosecha de 12 puntos merced a cuatro triunfos obtenidos, con una sola derrota cada uno.

El entrenador Mauricio Pellegrino formuló ensayos desde lo táctico para puntualizar los movimientos de presión sobre el rival y coordinar acciones tanto defensivas como ofensivas, durante el trabajo de esta mañana en la Villa Olímpica.

De no mediar alguna decisión final del ex director técnico de Independiente y Estudiantes de La Plata durante el entrenamiento matutino de mañana en el mismo complejo de Parque Leloir, los del 'Fortín' no presentarán cambios en relación con el equipo que venció a Talleres (1-0), en Córdoba, la fecha pasada.

Es decir que abordarían el cotejo ante los 'rojos' Lucas Hoyos; Lautaro Giannetti, Luis Abram y Miguel Brizuela; Hernán De La Fuente, Gerónimo Poblete, Ricardo Álvarez y Francisco Ortega; Thiago Almada; Luca Orellano y Juan Martín Lucero.

En tanto, el volante Santiago Cáseres continúa su puesta a punto con un intenso trabajo tanto desde lo físico como en lo futbolístico, a la vez que el lateral derecho Tomás Guidara se recupera de una dolencia muscular, de acuerdo a lo apuntado por prensa de la institución de Liniers.

Además, desde las redes sociales oficiales de Vélez, se informó esta tarde que el defensor Miguel Marcelo Brizuela, de 24 años, firmó la extensión de su vínculo con el club hasta diciembre de 2023.