Luis Rodríguez: "Quedan ocho partidos y ojalá sean once para poder llegar a la final y pelear por el campeonato"

Luis Miguel Rodríguez, delantero de Colón y una de las grandes figuras de la Copa Liga Profesional, pasó por la pantalla de TyC Sports y se refirió a la posibilidad de llegar a Boca, club del cual es hincha y donde sonó en las últimas semanas.

"Yo sé lo que tengo que hacer de ahora en más. Quedan ocho partidos y ojalá sean once para poder llegar a la final y pelear por el campeonato, que Colón se lo merece. Después veremos, en junio, cuando termine mi contrato y me quede con el pase en mi poder, veremos qué pasa y para donde agarramos", declaró en diálogo con Jugador 23.

Además, habló de las declaraciones de su representante, quien aseguró que no le pesaría la camiseta del Xeneize. "No sé cómo será el mundo Boca o el de los grandes, pero jugar al fútbol en todas las canchas es igual. Seguramente tengamos más situaciones de gol. Los grandes en lo general tienen más que nosotros. Si me toca, pesarme no me va a pesar. Voy a jugar de la misma forma que juego en Colón y que jugué en Atlético Tucumán", agregó el Pulga.

Finalmente, el Turco García lo comparó con el Manteca Martínez y el oriundo de Simoca contó que lo admiraba de chico. "A mí me encantaba ver al Manteca Martínez por cómo festejaba los goles. La euforia que tenía. Hacía muchos y me gustaba verlo cómo festejaba. Era impresionante. A mí no me salió nunca colgarme del alambrado", concluyó.