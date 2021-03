Prevén un incremento de enfermedades respiratorias con el inicio de clases

Con el inicio del ciclo lectivo, autoridades del Hospital de Niños “Orlando Alassia”, auguraron un incremento de las enfermedades respiratorias, por lo que insistieron en extremar cuidados para evitar la conjugación con infecciones de coronavirus.

El director del nosocomio, el doctor González Carrillo, afirmó que esperan un incremento de las consultas en los próximos diez días, en coincidencia con el retorno de las clases presenciales.

El médico detalló que, actualmente, los especialistas han notado un repunte en la cantidad de cuadros respiratorios, aunque no exclusivamente de COVID-19. Ante ello, reiteraron la necesidad de continuar con los cuidados necesarios para evitar una posible saturación del sistema de salud.

“Ante la llegada de una nueva ola, las recomendaciones siguen siendo las mismas, respetar los protocolos, mantener distancia, usar de barbijo, lavarse las manos de forma frecuente y uso el alcohol en gel asiduamente”, dijo González Carrillo al móvil de Mañana OH!.

"No es cierto que el coronavirus tiene poca incidencia en pediatría. Hemos tenido pacientes graves post coronavirus. No es tan leve como uno piensa y además todavía no sabemos cuáles son las consecuencias que puede tener de acá a un tiempo", argumentó el director del Hospital de Niños.