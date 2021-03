Javkin y Lagna concertaron un encuentro con agenda abierta  

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el flamante ministro de Seguridad, Jorge Lagna, mantendrán un encuentro a inicios de la próxima semana para "trabajar sobre el terreno", respecto al aumento de homicidios, la presencia de armas y la necesidad de mayor número de efectivos en las calles.

"Al delito complejo no se lo combate con personal que no porta armas o sin facultades judiciales. Vimos más presencia de federales. Ahora debería incrementarse el número de policías", dijo el mandatario local.

"Hablé con el ministro Lagna, lo conozco hace muchos años, y quedamos en tener un encuentro de trabajo la semana que viene. Lo prioritario es cuidarnos mejor entre todos", reconoció Javkin al aire de los micrófonos de Mañana OH!.

El intendente no se desligó de responsabilidades, pero enfatizó en la necesidad de trabajar de forma conjunta, a fin de "encontrar soluciones mancomunadas a las necesidades de la gente".

"Yo trabajo con el gobernador, no me interesan los cruces personales, no es que tenga una posición débil, entiendo que en la Argentina hay demasiado grito y poca solución, y la solución no se construye discutiendo ni en los medios ni en las redes, prefiero una mesa de trabajo institucional, así vamos a tener mejores resultados y respuestas positivas", finalizó Javkin en el interior del hospital de niños Víctor J. Vilela, donde quedó inaugurada una sala para menores internados y un espacio de descanso para padres y madres.