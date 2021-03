Filmus: "El objetivo de Reino Unido en Malvinas es llevarse la riqueza de 45 millones de argentinos"

El gobierno británico presentó esta semana un plan de defensa que incluye la ampliación de su arsenal de armas nucleares por primera vez desde la caída de la Unión Soviética en 1991, el señalamiento de Rusia y China como principales “amenazas” para la seguridad y la ratificación de mantener una “presencia militar permanente” en las Islas Malvinas, lo que provocó un nuevo choque diplomático con la Argentina.

"La Cancillería sacó una Declaración donde plantea dos aspectos. Uno tiene que ver, que en un mundo en pandemia, donde todos estamos preocupados por la salud y cómo preservar la vida, Reino Unido mira para otro lado y plantea que va a aumentar su presupuesto de Defensa y particularmente su gasto en ojivas nucleares. Tal como lo ha dicho el vocero del secretario general de Naciones Unidas 'violando acuerdos internacionales", manifestó Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en el programa "Al atardecer" que conduce Ricardo Serruya por Cadena OH!

"Por un lado, una preocupación enorme a escala global y en el caso particular de Malvinas, planteando fuertemente que el argumento de Reino Unido de tener una base poderosa en el Atlántico Sur, que sea de tipo defensivo, no resiste ni un segundo porque no hay de quién defenderse", sostuvo Filmus.

Asimismo, dijo que "Argentina ha planteado, a partir de la vuelta a la democracia, que no hay otro camino para la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas que el camino pacífico, de la diplomacia y el diálogo".

"Claramente Reino Unido tiene un objetivo diferente que tiene que ver el control al acceso en la Antártida, controlar el pasaje bioceánico entre en Pacífico y el Atlántico y llevarse las riquezas que son de los 45 millones de argentinos. Lo que quieren es fortalecer esa base para manifestar su hegemonía en una zona tan lejana del Reino Unido como el Atlántico Sur", reveló en diálogo con el periodista Martín Fernández Silva.

Nuevas identificaciones de soldados caídos

Filmus recordó que en el 2012 se inició el proceso de identificación de los soldados caídos en el combate. "Después de 35 años de finalizada la guerra todavía había 122 soldados argentinos en el cementerio de Darwin sin identificar. Los familiares no sabían en cuál de las tumbas descansaban sus hijos y emprendimos un trabajo de recopilación de los familiares para que a través de la Cruz Roja pudiéramos llegar a un acuerdo con Reino Unido para la identificación", subrayó el secretario.

El entrevistado de Cadena OH! puntualizó que "todavía quedan dos tumbas colectivas que es necesario identificar. Una de esas dos fue objeto ayer de un acuerdo en Ginebra, en la Cruz Roja. Veníamos trabajando con Reino Unido para lograr identificar 4 soldados que están allí en Malvinas. Esto lo seguimos desde Buenos Aires con los familiares y fue muy emocionante".

Filmus anticipó a este medio que el presidente Alberto Fernández se comprometió a estar en la vigilia que se realizará en Rio Grande, junto a los excombatientes, para conmemorar a los caídos en la Guerra de Malvinas.

