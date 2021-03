Juan Manuel Azconzábal: "El fútbol argentino está cada vez más parejo"

Esta vez Unión no estuvo con todas las luces prendidas y se terminó trayendo un punto de su excursión a Rosario con el empate 0-0 ante Newell's por la 6ª fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Dos partidos en uno, donde fue superior en el inicio, pero no tanto así en en el complemento, una reflexión a la que llegó el DT Juan Azconzábal en conferencia de prensa virtual.

"Fue un partido muy disputado e intenso. En el primer tiempo tuvimos mejor y un más claro manejo del balón, llegando en varias ocasiones, pero no pudimos abrir el marcador. En el segundo tiempo se nos hizo más complicado entrarle. El partido se hizo más lento y no tuvimos la claridad necesaria para crear situaciones. Nos faltó profundidad ante un rival que, a su modo, trató de taparnos los espacios en el complemento", apuntó.

Asimismo, agregó: "Nosotros intentamos sacar conclusiones ante la modificación de técnico que tuvo Newell's y el equipo que paró, que fue la primera vez que jugaba de esa manera. En el primer tiempo se dio lo que buscamos, pero en el segundo tiempo no. Intentamos con variantes, pero la oposición del adversario lo impidió".

"Considero que Unión tuvo la intensidad habitual, quizás no faltó encontrar espacios en los últimos metros, sobre todo en el segundo tiempo. Newell's tapó los posicionamientos. En general, no sufrimos en nuestro arco, con apenas un remate que contuvo Moyano. Pero no tuvimos la frescura en el complemento para desarticular la defensa adversaria", acotó.

Respecto a si el resultado terminó siendo lo más justo, el Vasco dijo: "El partido fue duro y trabado. Fuimos en la búsqueda constante del arco rival con modificaciones individuales y tácticas en la parte final, sin embargo, no pudimos abrir el marcador. El rival fue correcto en su tarea defensiva y nos impidió lastimarlo. El fútbol argentino está cada vez más parejo".

Respecto a las lesiones, apuntó: "Evaluamos durante toda la semana las situaciones de los jugadores desde lo físico y cómo completan los trabajos. En este caso, había jugadores tocados y necesitamos que estén todos al 100%. Está la ausencia de (Nelson) Acevedo por citar un ejemplo. Tengo conocimiento que a (Kevin) Zenón le van a hacer una placa. Esperamos que no tenga nada. Nosotros siempre buscamos que las ausencias se disimulen. Nelson venía respondiendo y esperemos esté para el próximo partido".

En el final, enfatizó en que "la búsqueda del plantel es la de siempre ganar. Esa es la constante. No pensamos en otras situaciones. Vinimos a buscar los tres puntos y no pudimos lograrlo".

Con info de LT10