Estrenos y renovación de cartelera para este fin de semana

Entre salas y streaming, cuatro películas renuevan la cartelera rosarina esta semana. Las cintas son Mujer Maravilla 1984 y Billie Eilish: The World's a little blurry –que pueden verse en los cines de las ciudad– y los films argentinos Bandido y Realidad virtual, disponibles online desde este viernes en la plataforma pública Cine.ar.

Los estrenos

Mujer Maravilla 1984 es la secuela de la película de 2017 dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. Sin embargo, la trama marca un salto en el tiempo de 60 años respecto de su predecesora.

Ambientado en los 80, en este nuevo capítulo la princesa de Themyscira deberá lidiar con la arqueóloga Barbara Ann Minerva y el megalómano Max Lord. En medio de todo esto, Steve Trevor “vuelve a la vida”.

Con Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright y Gabriella Wilde. Guión y dirección: Patty Jenkins. Comic, acción, aventuras. Estados Unidos.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. Documental producido por Apple TV que sigue a la cantante estadounidense Billie Eilish durante el proceso creativo y la presentación de su primer album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, con registros domésticos y en escenarios.

Dirección: R.J. Cutler. Estados Unidos

Bandido. Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, es un cantante de música popular que entra en una crisis artística.

Víctima de una situación de inseguridad, vecinos acuden a ayudarlo. Entre estas personas está Rubén, un viejo amigo que lo acompañó en sus primeros años de carrera.

Con este encuentro, Bandido tendrá en el horizonte una nueva oportunidad.

Con Osvaldo Laport, Juan Manuel Laralara y Hernán Alvarellos. Guión y dirección: Luciano Juncos. Drama. Argentina.

Bandido se exhibió este jueves a las 20 a través de la señal Cine.ar TV, con una repetición este sábado a la misma hora.

Realidad virtual. Guadalupe terminó de filmar una película de terror dirigida por Matías. un director arrogante que busca junto a su productor el éxito a toda costa.

Mientras el equipo completo mira el primer corte del film, comienzan a suceder cosas extrañas. Guadalupe entiende entonces que deberá salvarse ella primero para evitar más muertes.

Con Vanesa González, Fede Bal, Christian Sancho, Guillermo Berthold, César Bordón, Santiago Magariños, Sofía Del Tuffo y Francisco González Gil. Dirección: Hernán Findling. Terror. Argentina.

Realidad virtual puede verse a través de la señal Cine.ar TV este jueves a 22, con una repetición este sábado a la misma hora.

Tanto Bandido como Realidad virtual estarán disponibles en la plataforma Cine.ar Play desde este viernes en streaming gratuito por una semana.