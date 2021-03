Michlig: "Tenemos la expectativa que el nuevo ministro Lagna dialogue y podamos trabajar en conjunto"

Esta semana estuvo marcada por los cambios en el Ministerio de Seguridad. El gobernador de la provincia, Omar Perotti, aceptó la renuncia de Marcelo Sain, y el viernes asumió Jorge Lagna. El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, marcó su postura sobre las recientes modificaciones.

"Nunca tuve la oportunidad de tratarlo al ex ministro Marcelo Sain. Muchas veces uno hacía apreciaciones por cómo se ha desempeñado, por los procedimientos y manifestaciones, pero no tuve la oportunidad de intercambiar opiniones y plantearle las necesidades que teníamos y las ganas de trabajar en conjunto", expresó Felipe Michlig en diálogo con Juan Carlos Bettanín en Cadena OH!

En este sentido, el legislador sostuvo que Sain, "en su particular forma de proceder, ver las cosas y manejarse, era una verborragia permanente, un ataque y descalificación a cualquier persona que piense distinto o que tenga una opinión distinta a él".

"Tenemos la expectativa que el nuevo ministro, Jorge Lagna, dialogue y que podamos trabajar en conjunto"

"Tenemos la expectativa que el nuevo ministro, Jorge Lagna, dialogue y que podamos trabajar en conjunto. Nunca se dio en mis años de política que no me pueda reunir con el Jefe de Policía del Departamento San Cristóbal porque tenía claramente establecido que no se tenía que reunir ni con el senador ni con intendentes. Esto era una bajada de línea del Ministerio de Seguridad", manifestó.

Michlig resaltó que "estas cosas tienen que cambiar, por los momentos que estamos viviendo en materia de seguridad. Tenemos que trabajar todos juntos, porque nos debemos a la gente. Eso se logra a través del diálogo".

COVID-19 en Departamento San Cristóbal

En cuanto a la situación sanitaria en el departamento San Cristóbal, el senador detalló: "Nosotros habíamos hecho un gran trabajo los primeros 6 o 7 meses, a través de los presidentes comunales, instituciones, vecinos, personal municipal y de salud, con controles estrictos para evitar la propagación masiva del virus".

"Después todo eso se fue relajando porque es imposible en el tiempo mantener cerrados los pueblos y ciudades. Hemos tenido algún pico de contagios que nos preocupó y después descendió, como pasó en la provincia y hoy lo tenemos controlado", puntualizó Michlig, quien llamó a no descuidar las medidas sanitarias vigentes.

"el hecho que yo me inocule, sería sacarle una dosis a un adulto mayor que lo está necesitando"

Ante la consulta de si aceptaría vacunarse, el legislador subrayó que "el hecho que yo me inocule sería sacarle una dosis a un adulto mayor que lo está necesitando. Hay abuelos que todavía no lo han hecho. También sería sacarle a personas con comorbilidades con riesgo. Es mi posición, no por ser demagogo ni por quedar bien con nadie, pero lo siento así".

Elecciones del radicalismo

"En Buenos Aires me gustaría que se dé un batacazo. Que gane Gustavo Posse apoyado por Martín Lousteau. Nosotros estamos trabajando con ese sector que es una renovación importante. Hicieron una muy buena elección en Córdoba contra toda la estructura. Están promoviendo dirigentes jóvenes con mucho empuje y una renovación partidaria", marcó el senador.

"Entendemos desde el radicalismo que tenemos que unir a toda la oposición"

Asimismo, dijo que en Santa Fe, "seguimos con la idea de organizar un frente potente, muy amplio, del arco opositor al gobierno nacional y provincial que despierte expectativas en la gente. Y que con esa potencia electoral pueda ser competitivo y poner freno a embates que lleva el gobierno kirchnerista. Entendemos desde el radicalismo que tenemos que unir a toda la oposición".

Instalación de una antena comunitaria en Aguará Grande

Esta semana, Felipe Michlig a través de un proyecto de comunicación, solicitó que el Poder Ejecutivo, coordine y gestione con la Comuna de Aguará Grande, y productores rurales de la región, la urgente instalación de una antena comunitaria que sirva de enlace para tener conectividad telefónica y red de wifi.

“Asimismo, que subsidiariamente permita la conexión de los establecimientos rurales, atento el estado de incomunicación que afecta todo el proceso productivo de una vasta región agrícola y ganadera y la interacción social de sus habitantes”, explicó el legislador.

Escuchar también la entrevista completa