Eduardo Domínguez: "Valoro el esfuerzo de los jugadores y pienso que dieron todo"

El conductor sabalero, que enfatizó en las importantes bajas que hubo en las últimas semanas, valoró la postura del equipo de querer ganarlo. "El empate duele, porque no estamos acostumbrados", dijo.

Leer también: Colón y Central lo tuvieron sobre el final pero empataron sin goles

"Nos toca esta seguidilla y, con todas las bajas que tuvimos, lo fuimos a buscar igual. Valoro el esfuerzo de los jugadores y pienso que dieron todo. Es valorable como terminamos el partido, yéndolo a buscar. Tuvimos las situaciones más claras para ganarlo. Creo que en línea generales jugamos un buen partido. No fuimos eficaces, algo que caracteriza a este equipo". Con esta reflexión abrió la conferencia de prensa el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, tras el empate de este domingo en Santa Fe ante Rosario Central 0-0 por la 6ª fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Entre lo más granado de la charla con los medios, el DT hizo alusión a las importantes ausencias, pero encaró todo sin excusas: "Estamos preparados para competir siempre. Más allá de los nombres. La eliminación de la Copa Argentina duele, pero no podemos desviar la mirada, porque el torneo local es nuestra prioridad y lo estamos haciendo de buena manera. Se vio un vestuario al que le dolió este empate, porque no estamos acostumbrados. Seguimos siendo punteros y todos nos van conociendo, por eso los partidos se hacen cada vez más complicados. A Central lo vi diferente que en otros partidos, esta vez lo vi dar algo más y eso habla del respeto que se ganó Colón. Tuvimos situaciones para doblegarlos y quedarnos con los tres puntos".

Regresando a los 90' ante el Canalla en el Brigadier López, expuso: "Sabemos lo que el rival puede dar, pero también es clave el momento en el que nosotros debemos ejecutar y el equipo lo comprende. Por varios pasajes lo hicimos bien. Más que nada en el primer tiempo. En el segundo, por la ambición de ir para adelante, no se dio tanto. Por eso no me preocupa que el rival venga a esperarnos. Nuestra búsqueda está en proponer y ser equilibrados".

"El alto rendimiento implica llegar a límites físicos y mentales. Estamos a nada de sufrir lesiones. Se puede afrontar trabajando solo en alta intensidad. Sino, no se puede lograr. La pandemia nos complica y seguramente bajas tendremos, pero somos un equipo", acotó.

En modo de conclusión, Domínguez dijo que "tuvimos situaciones y no pudimos concretarlas. Sí tuvimos firmes atrás pese a que Rosario Central por momentos intentó. Hicimos una sola variante porque teníamos éstas opciones y requería que jueguen los que estaban, porque en el banco no había algo distinto".

"Planificó para que Colón sea protagonista y gane partidos. Que el hincha se sienta identificado con el equipo y me es indiferente el sistema táctico. Solo pensamos en ganar más allá de los planteos", finalizó.

Con info de LT10