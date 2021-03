Comenzó la investigación por las irregularidades en el hospital de Reconquista

Desde el "vacunatorio VIP" y la sucesión de renuncias que generó, sumado a diversos reclamos que hacen a la atención sanitaria, el hospital de Reconquista atraviesa una compleja situación con múltiples irregularidades. Desde el Gobierno de la provincia se estableció comenzar un proceso de intervención e investigación para determinar sanciones y establecer una mejora en la organización del lugar.

Al respecto, se manifestó Jorge Prieto, secretario de Salud, quien estará presente en el nosocomio durante el proceso.

"La idea es hacer un relevamiento en todas las actuaciones administrativas, que es la competencia que tiene el ministerio de Salud en todo lo que es de público conocimiento. El equipo interdisciplinario trabajará hoy y mañana, juntaremos todos los documentos que se requieren. En virtud de los resultados de la investigación se aplicarán las sanciones que correspondan", explicó.

Consultado por las autoridades de salud que renunciaron, Pietro destacó "queremos evaluar el proceso, ver la situación actual, ver cómo se desarrolló el programa de vacunación, la gestión hospitalaria. Tanto la directora regional como la sub directora presentaron su renuncia, pero estarán a disposición de la auditoría de tipo administrativo. De todas maneras, hasta ahora no aceptamos ninguna renuncia, porque no podemos dejar acéfalo el organismo".

Relación con Fiscalía

Frente a la denuncia de fiscalía sobre información faltante del Hospital, el entrevistado aclaró "Todos estamos a disposición de lo que ha pedido el fiscal, nosotros venimos a recabar información. La idea es tratar de consensuar entre todos, no tenemos nuevos nombres pensados. Tiene que ver con recursos humanos y presupuestarios para abordar de forma interdisciplinaria esta auditoría y sumario administrativo".

"Tenemos que investigar y llegar a lo que hace a la verdad. Nosotros queremos investigar, ver quién está involucrado y se tomarán las medidas. Nosotros venimos como ministerio de Salud y la mirada que tenemos es sanitaria. Existe también un COE, un comité de emergencia, que está presente, pero nosotros tenemos esta mirada específica", dijo por último.

