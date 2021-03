Gimnasia enfrentará a Dock Sud por la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará este martes a Dock Sud, único representante de la Primera C en los 16avos. de final, por el pase a los octavos de la Copa Argentina.

El encuentro se jugará en el estadio Alfredo Beranger de Temperley desde las 22.10, con arbitraje de Ariel Suárez y transmisión de TyC Sports.

El ganador enfrentará a Argentinos Juniors, que la semana pasada derrotó a Colón de Santa Fe (1-0) en San Nicolás.

El "Lobo" fue el primer equipo clasificado a los 16avos de final de la Copa Argentina ya que en febrero del año pasado, todavía bajo la conducción de Diego Armando Maradona, fue el encargado de inaugurar la Copa Argentina y eliminó a Sportivo Barracas (2-0) en el estadio de Quilmes.

Dock Sud, único representante de la Primera C que sigue en pie, fue protagonista de una de las sorpresas de la presente edición ya que en los 32avos dejó afuera a Unión de Santa Fe (1-1 y 5-4 en los penales) a principios de marzo de 2020, en Rafaela.

El sábado pasado, Gimnasia le ganó a Atlético Tucumán (2-0) en el Bosque y volvió al triunfo luego de una derrota y dos empates en la Copa de la Liga Profesional.

El "Docke", por su lado, quedó libre en la primera fecha de la Primera C, en su debut goleó a Laferrere (4-1) como visitante y el viernes empató con Claypole sin goles, como local.

El equipo dirigido por Guillermo De Lucca tiene a varios jugadores con pasado en Primera División como el arquero Gastón Monzón (ex Huracán), el mediocampista Matías Giménez (ex Tigre y Boca) y los delanteros Leandro Caruso y Gustavo Oberman (ex River).

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Emanuel Cecchini; Eric Ramírez, Matías Miranda, Johan Carbonera; y Nicolás Contín. DT: Mariano Messera-Leandro Martini.

Dock Sud: Gastón Monzón; Nahuel Troxler, Enzo Tamborelli, David Orellana y Lucas Medina; Sergio Modón, Gabriel Díaz, Matías Giménez y Brian Visser; Leandro Caruso y Braian Chávez. DT: Guillermo De Lucca.

Hora: 22:10

Estadio: Temperley

Árbitro: Ariel Suárez

TV: TyC Sports.