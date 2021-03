El Ejecutivo nacional vislumbra un crecimiento económico "vigoroso" para 2021

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se refirió hoy al crecimiento económico para 2021, al que calificó de "vigoroso", y consideró que los bancos deberían "redirigir" sus créditos a los sectores con menores recursos.

"Vemos que la recuperación en muchos sectores es bastante vigorosa y se va a ir notando más en los próximos meses", sostuvo Kulfas en declaraciones efectuadas esta mañana a radio FM Urbana.

Respecto de su cálculo estimativo del 7% para el crecimiento económico de este año, el ministro se basó en las "buenas señales" observadas en la construcción, el sector industrial, la buena cosecha, el panorama alentador de la agroindustria y una recuperación de la energía.

"El objetivo es que esta recuperación se pueda intensificar y que, obviamente, se vea reflejada en el bolsillo de la gente, esto es con más empleo y con más salario real", explicó el ministro.

En relación al crédito bancario y la relación con los clientes, Kulfas sostuvo que, "en términos generales, los bancos tienden a pescar dentro de la pecera y el sistema de tarjetas de crédito suele quedar muy segmentado y en sectores de altos recursos".

"Hay 400.000 trabajadoras de casas particulares, con empleo en blanco y, sin embargo, los bancos no les abren cuentas ni les dan tarjetas de crédito, y sería muy bueno que se dirijan a ellas y que no le den la cuarta o quinta tarjeta a la gente que ya tiene", remarcó.

Sobre la escasez de créditos para pymes por parte de la banca privada, recordó que "los bancos no querían prestarle a nadie hace un año, porque había un riesgo muy grande, y nosotros les decíamos si ustedes no prestan, si no inyectan liquidez, van a agravar el problema".

Kulfas manifestó que la inflación "es un problema importante que tenemos desde hace un tiempo bastante largo, que se agravó en el Gobierno anterior y este año apuntamos a reducirla".

"Lo que ha ocurrido durante el primer trimestre no debe ser extrapolado a todo el año", sostuvo, y recordó que "hemos arrancado 2021 con una inercia inflacionaria importante".

En cuanto al tema vivienda, opinó que es "estructural" y de larga data: "Hemos generado un sistema de incentivos para incrementar la construcción de viviendas, un tema central para avanzar hacia la solución de este problema", refirió al respecto.

Sobre el trabajo que el Gobierno realiza en las mesas de salarios y de precios, mencionó las reuniones que se mantuvieron con los sectores de la alimentación y la construcción y las futuras que se llevarán a cabo con los sectores de electrodomésticos y textiles.

"Hemos trabajado para generar un diagnóstico sobre los cuellos de botella y tensiones, factores que uno entiende como justificantes", detalló.

Entre los principales problemas que atraviesa la producción, mencionó la falta de insumos, el aumento de algunos costos y materias primas, y los cambios en las pautas de consumo derivadas de la pandemia.