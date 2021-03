El club Municipalidad de Córdoba bautizó su estadio con el nombre de Facundo Campazzo

El club Municipalidad de Córdoba nombró esta noche el ‘Estadio Facundo Campazzo” como nueva denominación de la cancha de la institución donde se inició en el básquetbol el actual jugador de los Denver Nuggets de la NBA y de la selección argentina.

La iniciativa propuesta por la Subsecretaría de Deportes Municipal llegó en un momento en el que el base cordobés, que hoy cumplirá 30 años, está brillando en el equipo del estado de Colorado, Estados Unidos.

Campazzo participó del acto en el que se declaró el estadio con su nombre de manera remota desde Estados Unidos, desde donde dejó un interesante concepto. “El club te saca de la calle, fue mi refugio. Así lo sentí. Pasé cosas muy lindas ahí, y lo que me llevo son los valores que me dieron en ese lugar y que me hacen la persona que soy”.

El cordobés no tuvo experiencia en ningún equipo de su ciudad en la Liga Nacional, competencia en la que defendió los colores de Peñarol, de Mar del Plata, entre 2008 y 2014, obteniendo notables rendimientos, con cuatro títulos locales, además de lograr varias distinciones personales.

Luego tuvo un paso exitoso por Real Madrid, de España, en la que se consagró en competiciones nacionales y europeas, antes de pasar en diciembre último a la NBA, donde está teniendo una muy buena temporada.

Además, desde 2012 es uno de los jugadores que integra el plantel del seleccionado argentino en cada una de las convocatorias.

Junto con su equipo, Denver Nuggets, Campazzo está a la espera del juego de mañana ante Orlando Magic por una nueva fecha de la liga más prestigiosa del mundo.