El "Bichi" Fuertes recordó su pelea con "Poroto" Cubero en un cruce entre Colón-Vélez

Esteban Fuertes, ex goleador de Colón y actualmente columnista deportivo en ESPN, recordó en una charla de fútbol una de sus peleas, dentro del campo de juego, como futbolista.

El recuerdo comenzó con el incidente entre Frank Fabra y Carlos Izquierdoz durante el encuentro entre Boca de Buenos Aires y Talleres de Córdoba que sacó a la luz varias anécdotas similares durante situaciones de juego.

En ese marco, el "Bichi" recordó el fuerte cruce que tuvo con Fabián "Poroto" Cubero. El goleador jugaba en Colóny el volante en Vélez de Buenos Aires. Ambos equipos peleaban el torneo. "Me gritó el gol en la cara y me insultó. Me separó Seba (Domínguez) si no iba preso", contó Fuertes.