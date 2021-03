En la lista de Concina, Abel Balbo fue presentado como candidato a gestor del fútbol de Newell's

La Agrupación Unen, que competirá en las próximas elecciones de Newell's con Juan José Concina como candidato a presidente, realizó un acto de presentación en el que anunció a Abel Balbo como el manager del fútbol profesional, en caso de imponerse en los comicios a desarrollarse el 25 de abril.

Según informó Rosario3, en una cena para allegados, socios del club y la prensa, el ex secretario del oficialismo presentó a un hombre con pasado rojinegro para tratar de acaparar votos de cara al acto eleccionario, a quien le ofreció el cargo de Gestor Integral del Fútbol.

El ex jugador de las selección argentina se mostró muy entusiasmado con la idea de implementar su estrategia deportiva y ofreció detalles de su preparación para el cargo que pretende: "Hice un máster en comunicación, psicología e idiomas, más allá de lo que aprendí con grandes técnicos del fútbol", dijo.

Su idea estará ligada a la formación de futuros profesionales y a la confección de un equipo competitivo según anunció: "Uno tiene que preparar al chico en todos los aspectos, hay que enseñarle a ser hombres con valores". Y agregó: "Para eso hay que poner a personas competentes en todas las áreas".

Y advirtió a modo de premisa: "En inferiores ganar no es lo esencial. Lo esencial es formar. Quiero que el chico haga carrera y no al técnico de inferiores que desee poder llegar a primera".

Sobre el rol que le tocaría desempeñar, Balbo expresó: "El mánager en Argentina no tiene la autonomía que tiene en Europa". Y sumó: "Tengo un grupo de trabajo que por ahora no revelaré, pero es gente competente, no amigos, si se dan las dos cosas mejor, pero primero competentes".

Al mismo tiempo, expresó: "Tengo un análisis futbolístico realizado que abarca desde las inferiores hasta la primera".

Respecto de su vida tantos años en Europa, indicó: "En Italia se sorprenden con la cantidad de jugadores que salieron de Newell's, me gustaría que nos identifiquen no solamente por Messi sino también por los logros internacionales".

Y también se ilusionó con la idea de que algún día el mejor jugador del mundo juegue en la primera de Newell's: "Es un sueño para Messi y para nosotros que termine su carrera en el club de sus amores, pero no son los tiempos todavía".

Sobre el reciente arribo del Mono Burgos, Balbo indicó: "Es una buena persona a la que le tengo mucho aprecio".