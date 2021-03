Vecinos del barrio Siete Jefes reclaman por ruidos molestos durante la madrugada

Vecinos y vecinas del barrio Siete Jefes, frente a la Costanera Oeste, se concentraron en la intersección de esquina Chacabuco para reclamar por los ruidos molestos y música fuerte hasta altas horas de la madrugada.

“Antes empezaba el jueves hasta el domingo, pero ahora es de lunes a lunes, sin descanso. Está bueno escuchar música pero en horarios que no molesten”, reclamó una vecina, en dialogo con el móvil de Mañana OH!.

La mujer, además contó que han realizado varios reclamos entre los vecinos del barrio, pero que no han tenido respuestas de las autoridades municipales: “Hemos hecho reclamos con vecinos, pero los reclamos no se escuchan. No hay respuestas y la música cobra intensidad”, relató.

En este sentido, también explicó que “los chicos tienen que ir a la escuela, uno se levanta temprano, y las horas que uno quiere descansar, no se puede”.

Por último, señaló que “no queremos que no haya música, queremos que haya control sobre los horarios en que lo hacen”.

Escuchar también nota completa: