Perotti: “Vinimos a terminar lo que no se terminó y cambiar lo que estaba mal”

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, inauguró este martes la Escuela de Educación Orientada Nº 710 en Los Quirquinchos, departamento Caseros. “Es importante terminar lo que se empezó; durante muchos años la política se trató de deshacer lo que otros hacían. Nosotros lo dijimos el primer día: vinimos a terminar lo que no se terminó y a cambiar lo que estaba mal”, señaló el mandatario durante el acto realizado en la sede de la institución.

La escuela tiene una matrícula de 145 alumnos y su flamante edificio responde a un nuevo concepto sobre la base del sistema tipológico abierto, donde cada aula es un módulo de 7x7 metros, integrado a un patio exterior, que hace de extensión del ámbito escolar.

Cuenta con biblioteca, talleres para el aprendizaje, laboratorio y SUM. Su diseño busca que el espacio físico esté al servicio de lo pedagógico. Por tal motivo, esta concepción arquitectónica da como resultado una escuela funcional, de amplios espacios, con una importante iluminación natural en todos los ambientes y una fluida interrelación con el entorno.

“Siguiendo este compromiso inauguramos oficialmente esta escuela”, prosiguió el gobernador, quien explicó que las obras se pudieron concluir “a pesar de las dificultades financieras y la pandemia. Pero no nos quedamos sólo con esto, también empezamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, pusimos en marcha el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Rural”.

Vacunación a buen ritmo

Más adelante, el titular del Ejecutivo provincial recordó que “nos tocaron nuevos desafíos, como el de vacunar a los docentes. No me gusta comparar, pero debo decir que inoculamos hasta el triple de docentes respecto de otros distritos de similar tamaño al nuestro. Seguiremos vacunando y avanzando en este programa”, aseguró.

Sobre ese punto, Perotti realizó un pedido concreto: “A los docentes que aún no se inscribieron, les pido que lo hagan. Queremos vacunar al 100% de quienes nos enseñan todos los días. La educación es un pilar fundamental, no de mi gobierno sino de mi vida. Gran parte de lo que soy se lo debo a la educación. La mejor herramienta para generar oportunidades es la educación, la herramienta más eficaz para minimizar las brechas sociales, es la educación. No me canso de repetir que es el principio de la libertad. Tan importante es para toda la sociedad que los docentes, los asistentes escolares, los alumnos, los padres y el gobierno, hicimos un gran esfuerzo para volver a la presencialidad”, destacó.

“Ahora –continuó-, más que nunca, debemos redoblar los cuidados. Es muy importante lo que suceda en los próximos meses; de todos nosotros depende que la segunda ola tenga el menor impacto posible. Hay que vivir sin miedo, pero con cuidado. Sabiendo lo que ya pasó en otros países, donde la segunda ola fue peor que la primera”.

“La nueva etapa de convivencia significa hacer actividades productivas, educativas, de recreación y familiares con todos los recaudos necesarios. Entre todos tenemos que seguir construyendo la provincia que queremos. La que progresa, la que avanza y la que se cuida en los momentos críticos”, finalizó el gobernador de la provincia.