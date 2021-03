Isabel Perón, la mujer que esconden las mujeres

Iciar Recalde, es licenciada en Letras, docente universitaria y directora del Programa de Estudios de Política y Sociedad Scalabrini Ortiz (UNAJ). Días atrás expuso sobre la figura de Isabel Perón en un encuentro convocado por Pablo Yurman, abogado e historiador, director del Centro de Estudios de Historia Constitucional de Argentina (CEHCA), perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

También participaron otras dos expositoras del mundo de la academia y del periodismo, Claudia Peiró y Sofía Vasallo, para hablar sobre Isabel la Católica y Eva Perón. Las figuras de estos íconos de la historia han sido objeto de olvido, tergiversación o calumnia. La actividad fue coordinada por el profesor Carlos Bukovac, también perteneciente al CEHCA.

"No hay slogan de Memoria, Verdad y Justicia para Isabel Perón, primera presa política de la dictadura cívico-militar del año '76. La proscripción de Isabel Perón tiene que ver con la proscripción del justicialismo, en términos doctrinarios", señaló Iciar Recalde en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH!

"Porque está proscripto Perón y su doctrina, desde el año '76 en el que los argentinos venimos experimentando un proceso de ofensiva contra la nacionalidad donde transcurren supuestas controversias creadas por el liberalismo en su versión neoliberal clásica o progresista. Hay que decir que Isabel Perón es la lealtad al General. Es Perón y por eso está proscripta", enfatizó la licenciada.

Recalde manifestó que "al día de hoy se viene difamando sin solución de continuidad su nombre y un Gobierno que a vistas de lo que aconteció en la Argentina del '76 a esta parte, o con la vuelta de una democracia demo-liberal en el '83, no le llegaron ni un ápice a la cantidad de medidas de reparación nacional que es su corto gobierno y jaqueada por derecha e izquierda llevó adelante".

"Isabel Perón es la lealtad al General. Es Perón y por eso está proscripta"

"Del '83 a esta parte la mitad de los argentinos vive de subsidios del Estado o de revolver la basura. La ley de contrato de trabajo que rige hasta la actualidad, que protege a los trabajadores y que es la legislación social de mayor envergadura en el mundo, sumado al proceso de nacionalizaciones" es de esta época, describió.

La entrevistada de Cadena OH! también enumeró que Isabel Perón "llevó adelante el plan de viviendas de la historia nacional que solo se había llevado a cabo en el justicialismo clásico. Promulgó la ley de represión del narcotráfico y de represión de la subversión terrorista. Anuló convenios nacionales con multinacionales. No contrajo deuda externa".

"Este feminismo no tiene nada que ver con el justicialismo en términos doctrinarios"

En tanto, dijo que a Eva Perón "no se la ha logrado borrar por prepotencia de la grandeza de su imagen y centralmente porque forma parte del primer peronismo. Me parece que sobre la tercer gestión está tejido toda la serie de infamias que someten con una historia falseada a las capacidades colectivas de la Argentina en términos actuales".

"El justicialismo nunca fue feminista. Ni para Eva Perón, ni para Isabel que actualiza el pensamiento de Evita a los problemas de Argentina de los '70. A este feminismo son figuras que no les sirven. A Isabel se la borra e infama y a Evita se la reconstruye de manera falseada. Este feminismo no tiene nada que ver con el justicialismo en términos doctrinarios. Se la utiliza a Eva Perón pero no se la ha leído",

