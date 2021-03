Encontraron un cementerio de ambulancias en un campo del norte santafesino

Autoridades del Ministerio de Salud confirmaron la presencia un gran número de ambulancias en desuso dentro de un campo del norte santafesino, sobre las cuales se abrirá un proceso licitatorio para su reparación.

El propio Secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, reconoció que Santa Fe cuenta con alrededor de 380 ambulancias en todo su territorio, "a las que muchas de ellas hemos encontrado en un descampado del norte provincial".

"No nos olvidemos – sostuvo – que esto no viene de ahora, tenemos vencidas las licencias de algunas ambulancias, con lo cual se tuvo que pedir prórroga de algunas, pero frente a la pandemia, no podemos dejar desmantelado esto en la provincia. Y en algunos lugares, se contrató un servicio privado para poder dar respuesta", agregó.

Prietto arribó este martes a Reconquista junto con una comitiva del Ministerio de Salud tras la crisis política y sanitaria que provocó la aparición de un vacunatorio paralelo en las instalaciones del Nuevo Hospital, que terminó con el puesto de su director, Fabián Nuzarello, y que puso en el centro de los cuestionamientos públicos a tres consejeros por haber incluido en la lista de vacunación a parientes directos.