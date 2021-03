Colón, Unión y Sportivo América volverán a las canchas en la Liga Argentina

Se juega una serie de partidos pertenecientes a los interzonales de la Liga Argentina, con el foco atractivo en Córdoba, Paraná, Santa Fe, La Plata, Viedma y Concordia. Seis atractivos encuentros para la jornada.

BARRIO PARQUE - DEPORTIVO NORTE

Día: Miércoles 24 de marzo

Hora: 19.30 TV: basquetpass.tv

Estadio: El Teatro del Parque (Córdoba)

Rachas: Barrio Parque viene de tener una segunda burbuja bastante positiva, algo que va un poco de la mano con la temporada viene teniendo hasta ahora. En Rosario arrancó con una seguidilla de tres victorias consecutivas (66-61 ante Echagüe, 86-64 contra el local Sportivo América y 83-81 ante Colón), sin embargo perdió frente a Unión en el cierre de dicha gira (86-63). Tiene récord de 5-3 e irá por la recuperación.

Norte en tanto llega con otro panorama. Fue el último invicto en caer de toda la temporada, luego de haber arrancado con 5 victorias en fila (73-69 ante Riachuelo, 75-63 a Estudiantes de Tucumán, 74-59 a Salta Basket, 72-55 ante Colón y 72-66 contra Unión). Sin embargo, en sus últimos dos partidos en Rosario, perdió dos consecutivos y bajó del liderazgo (derrotas ante Echagüe y Sportivo América). También va por la levantada.

El dato: Con Juan Pablo Lugrin lesionado en la pasada burbuja en Rosario (fractura de su rótula izquierda, en el partido ante Echagüe), la dirigencia de Deportivo Norte se movió rápido y consiguió un gran refuerzo para el equipo: Andrés Duval, un joven alero de 24 años y 1,94 metros, que jugó la pasada temporada en Sarmiento de Resistencia.

Parte médico: En Barrio Parque, el entrenador Elian Villafañe dispondrá para este juego del plantel completo, ya que está totalmente recuperado Andrés Landoni, quien estuvo ausente en Rosario. Por su parte, Deportivo Norte también tendrá plantel completo, con el dato de que será el debut del nuevo refuerzo Andrés Duval.

Se dijo: "Creo que el equipo está bien, con ganas de recuperarse lo antes posible de las dos derrotas en Rosario y tratando de adaptar a Andrés (Duval) a nuestro estilo de juego en pocos entrenamientos. Trabajamos en seguir puliendo las cosas que hacen falta. Contra Parque tendremos un partido durísimo, un equipo muy fuerte en la categoría, con talla muy grande. Nosotros trataremos de imponer nuestra dinámica para intentar suplantar un poco esa desventaja de centímetros que tenemos. Creo que ellos buscarán todo lo contrario, tratando de evitar que podamos correr a cancha abierta que es lo que nos gusta y hacernos sentir ese buen juego que tienen en la pintura", Federico De Miguel (Deportivo Norte)

ECHAGÜE - COLÓN

Día: Miércoles 24 de marzo

Hora: 20.00 TV: basquetpass.tv

Estadio: Luis Butta (Paraná, Entre Ríos)

Rachas: Echagüe llegó a Rosario con una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas (ante Villa San Martín, Central de Ceres, Tiro Federal y Sportivo América), y en el arranque de la burbuja disputada en tierras santafesinas cayó también contra Barrio Parque, llevando a 5 su registro negativo. Pero luego se levantó con una seguidilla de 3 al hilo: 87-83 ante Ameghino, 65-64 contra Deportivo Norte y 79-72 ante San Isidro. Llega en alza.

Colón en tanto no tuvo un buen paso por Rosario. Y es que el Sabalero perdió los cuatro que jugó: 72-55 ante Norte, 79-78 contra San Isidro, 83-81 frente a Barrio Parque y 91-81 ante Ameghino. No ha sido un buen paso para el elenco santafesino, que no puede festejar desde el 24 de febrero contra Villa San Martín (79-77).

El dato: Con respecto al plantel de Colón que se presentó en la pasada sede en Rosario, el único cambio confirmado es el de Tomás Bracalenti por Thiago Chemez. El plantel estará conformado por Joaquín Ríos, Diego García, Agustín Carnovale, Ignacio Fernández, Jaime Brodsky, Pedro Bombino, Tomás Gutiérrez, Augusto Duarte, Guillermo Romero, Dmonta Harris, Tomás Bracalenti y Ramiro San Martín.

Parte médico: Tanto Echagüe como Colón dispondrán de planteles completos para este miércoles.

UNIÓN - SPORTIVO AMÉRICA

Día: Miércoles 24 de marzo

Hora: 21.00 TV: basquetpass.tv

Estadio: Ángel P. Malvicino (Santa Fe)

Rachas: Unión viene de tener un muy positivo paso por la burbuja que se desarrolló en Rosario. El Tate arrancó con victoria sobre Ameghino en un cruce clave entre grandes animadores (89-79), luego cayó ante un sólido Deportivo Norte (72-66) y termina cerrando su paso por el estadio de América con dos triunfos frente a San Isidro (91-86) y Barrio Parque (86-63). Viene en alza.

Sportivo América por su parte cosechó algunos vaivenes en la pasada sede que lo tuvo como local. Si bien arrancó con una buena victoria sobre San Isidro (75-66), luego perdió ante Barrio Parque por amplia diferencia (86-64) y se le escapó un partidazo ante Ameghino (87-85). Se recuperó al día siguiente con una victoria sobre Norte (77-67), por lo que llega renovado.

El dato: En Unión, la novedad por estas últimas horas pasa por la llegada de Miguel Isola, el histórico goleador del club que regresó a la institución para vestir una vez más los colores del tatengue. Se sumó al equipo en lugar de Francisco Alloatti, que será baja en lo que resta de la temporada. Isola ya estará disponible y habilitado para este miércoles.

Parte médico: Tanto Unión como Sportivo América presentarán planteles completos.

Se dijo: "Estamos bien, recuperados. Venimos con buen rodaje porque estamos jugando los partidos de la local como una especie de entrenamiento y eso nos viene bárbaro. Al ser un equipo nuevo y los jugadores ya se conocen, necesitamos tiempo de jugar juntos y esto nos viene bien. La verdad es que en ese sentido estamos intactos, cuidándonos mucho por supuesto. Esperando el partido de mañana, que ojalá se nos dé. Unión es un rival muy duro de local, pero daremos batalla", Hugo Luna (DT, Sportivo América)

GIMNASIA - RACING

Día: Miércoles 24

Hora: 21.30 TV: basquetpass.tv

Estadio: Polideportivo Víctor Nethol (La Plata, Buenos Aires)

Rachas: Gimnasia no quiere bajarse de los primeros puestos de la Conferencia Sur, y es por ello que buscará su segunda victoria consecutiva en el certamen cuando se enfrente a la Academia. La pasada burbuja en Concepción dejó como saldo dos derrotas (ante Rocamora por 81-71 y Parque Sur por 78-77) y un necesitado triunfo sobre Estudiantes de Concordia (79-67). Ganó 4 de los 7 partidos que jugó hasta ahora y se encuentra en una posición expectante.

Racing de Chivilcoy, por su parte, logró levantar un inicio donde, más allá de ganarle en el debut a Parque Sur (91-88), no había sido de lo mejor tras las derrotas ante Estudiantes de Concordia y Rocamora. No obstante, entre el cierre de aquella primera burbuja en Lanús, con victoria ante Rivadavia (102-66), más su gran paso por Concepción, terminó encadenando 4 triunfos en fila (además del partido ante Rivadavia le ganó 87-62 a Parque Sur, 83-78 a Estudiantes y 74-71 a Rocamora).

Parte médico: Tras no reportar lesionados para este miércoles, Gimnasia dispondrá de plantel completo para este encuentro en el Poli. Por su parte, en Racing se espera por la reaparición de Héctor Martirena, que estuvo ausente en la pasada burbuja en Concepción.

DEPO VIEDMA - ATENAS

Día: Miércoles 24

Hora: 21.30 TV: basquetpass.tv

Estadio: Ángel Cayetano Arias (Viedma, Río Negro)

Rachas: Depo Viedma se encuentra atravesando un momento muy positivo. En la sede que se desarrolló en su propio estadio a inicios de la temporada, mostró mucha autoridad para ganar 3 de los 4 partidos que disputó. Su posterior paso por Mar del Plata arrojó sensaciones similares, ya que perdió un partido (80-78 ante el local Quilmes) pero sumó dos triunfos valiosos contra Estudiantes de Olavarría (95-61) y Ciclista (82-80).

Atenas no está en la posición que esperaba y trabaja para afianzarse. En la pasada burbuja que se desarrolló en Mar del Plata, el equipo arrancó con victoria sobre Ciclista (83-78) pero luego sumó dos derrotas ante Estudiantes de Olavarría (76-74) y Quilmes (95-83). El Griego tiene un registro de 2 victorias en las 7 presentaciones que lleva hasta el momento, por lo que el entrenador Diego Lifschitz tendrá que reordenar las fichas para potenciar al equipo.

El dato: Martín Fagotti, uno de los jóvenes jugadores de Depo Viedma, aprobó el examen de ingreso y ya es estudiante de Kinesiología en la Universidad Nacional de Río Negro. Esto se ha podido llevar a cabo gracias a un acuerdo entre el club y la UNRN, por lo que Fagotti podrá desarrollar la doble carrera: estudiará Kinesiología y entrena con el plantel de la Liga Argentina.

Gianni Dubois es la nueva cara de Atenas de Patagones. Estamos ante un joven ala pivote de 2,00 metros y 22 años (nació el 27 de septiembre de 1998, en Chaco) ocupará la ficha mayor que el equipo tenía disponible.

Parte médico: Tanto Depo Viedma como Atenas no reportaron lesionados para el encuentro de este miércoles.

ESTUDIANTES (C) - ROCAMORA

Día: Miércoles 24

Hora: 21.30 TV: basquetpass.tv

Estadio: El Gigante Verde (Concordia, Entre Ríos)

Rachas: Estudiantes se encuentra quinto en la tabla de posiciones, con 5 victorias y 3 derrotas. Los concordienses dirigidos por Alejandro Elizalde tuvieron un gran arranque con un plantel que fue armándose durante la competencia (llegaron Rauch y Okenchi, junto con Paredes que no participó de la primera burbuja) pero sufrió la pérdida de una pieza importante con la lesión de Rodrigo Haag (esguince de tobillo). Este partido será clave para seguir ajustando piezas de cara a la próxima burbuja en Lanús.

Por el lado de Rocamora, los dirigidos por Juan Manuel Varas habían tenido un buen inicio en la primera burbuja y parecía que pasaría lo mismo en la segunda, donde fueron locales. Pero solo ganaron el primer partido de esta última y luego tuvieron 3 derrotas que lo dejaron en la décima posición de la tabla con 3 victorias y 5 derrotas. El equipo uruguayense tuvo la pérdida por lesión de su capitán, Martin Pascal, pero sumó al experimentado Horacio Rigada en su reemplazo.

El dato: Después de siete temporadas Tomás de Rocamora volverá a enfrentarse con Estudiantes de Concordia. El clásico choque de los elencos entrerrianos no se dada desde la temporada 12/13 del TNA, aquélla en la que el elenco concordiense terminó ascendiendo a la Liga Nacional en las recordadas finales frente a San Martín de Corrientes.

Como bien se dijo, la última vez que se enfrentaron fue en la temporada 12/13 del TNA. Allí, por el Grupo 3 y dentro de la Primera Fase, primero se impuso Estudiantes 70-65 y una semana después Rocamora devolvió gentilezas ganando 74-73.

La delegación de Rocamora partirá a las 18 rumbo a Concordia y de acuerdo a lo que informó el cuerpo técnico viajarán los mismos 10 jugadores que estuvieron en los encuentros que se disputaron en el estadio Paccagnella.

Parte médico: Ambos planteles no reportaron lesionados y se presentarán de forma completa para este miércoles.

Se dijo: “Claramente a nadie le gusta perder y después de la derrota a todos nos queda un gusto amargo, pero creo que somos un equipo nuevo y joven que, con el correr del tiempo, vamos a ir corrigiendo nuestros errores para poder revertir la situación. Con este nuevo formato de torneo las cosas están muy parejas y cualquiera le puede ganar a cualquiera, por lo tanto hay que seguir entrenando y estar concentrados partido a partido para poder encontrar la mejor versión del equipo”, Tomás Verbauwede (Rocamora)