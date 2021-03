Polémico cruce entre dos mandatarias del Departamento San Cristóbal

La intendenta de San Guillermo, Romina López, salió al cruce de la presidenta comunal de Colonia Rosa, Silvana Imoberdorf, por haber realizado una denuncia penal en su contra, que, en rigor, dataría del 2020. A través de las redes sociales, ambas mandatarias intercambiaron acusaciones cruzadas, polémica que desnudó un microclima político dentro del Departamento San Cristóbal.

Según publicó López en su cuenta de Twitter, si el objetivo de la mandataria de Colonia Rosa era que los habitantes de su pueblo no ingresaran al parque comunal de San Guillermo, “solo bastaba con decirlo, no hacer una denunciar en fiscalía”.

Col Rosa siempre pudo entrar al parque, como si fuera un sanguillermino más.

Me quedo con que su Presidenta, no representa en lo más mínimo a toda la buena gente que hay en Col. Rosa.

Si no quería que la gente entre al parque, solo basta decirlo, no denunciar en fiscalia. — Romi (@rominal12) March 24, 2021

“Colonia Rosa siempre pudo entrar al parque, como si fuera un sanguillermino más. Me quedo con que su presidenta, no representa en lo más mínimo a toda la buena gente que hay en Colonia Rosa”, agregó la intendenta.

Leer también: Se reaviva la polémica por los "vacunados vip"

Horas más tarde, la propia jefa comunal afirmó que la denuncia había sido radicada a comienzos de la pandemia, no solo porque la intendenta interina de San Guillermo “no dejaba entrar a la gente de Colonia Rosa”, sino también “por lo que me hizo pasar tu encargado de seguridad y vos lo sabías, no confundas con mentiras, porque yo no denuncie nada de eso que decís ahora”.