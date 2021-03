Hallaron una variante "doble mutante" de coronavirus en India

El Ministerio de Salud de la India anunció que halló en el país una nueva "variante doble mutante" del virus del coronavirus, y que se detectaron en 18 estados otras cepas importadas, aunque no en cantidades suficientes para establecer una relación directa o explicar el rápido aumento de casos en esa nación.

El Consorcio indio sobre genómica del SARS-CoV-2 (INSACOG), una agrupación de diez laboratorios nacionales formada por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, detectó 771 variantes sobre un total de 10.787 muestras compartidas por los estados, informó el sitio indiatimes.com

Leer también: ¿Cómo está Víctor Hugo Morales?

El análisis de muestras realizadas en el estado de Maharashtra reveló que en comparación con diciembre de 2020, hubo un aumento en la fracción de muestras con las mutaciones E484Q y L452R.

Estas mutaciones se hallaron en aproximadamente el 15-20% de las muestras y no coinciden con ninguna variante previamente catalogada en el marco de la pandemia de coronavirus.

“¿Hay alguna razón para estar preocupado por esta variante en particular? Todavía no, porque no tenemos evidencia de que sean más transmisibles o más letales de lo que ya tenemos ”, agregó el Ministerio de Salud de la India.

Fuente: Ambito