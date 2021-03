Nuevos audios de Luque y Stinfale con denigrantes insultos a Dalma y Giannina

Los audios y los mensajes de WhatsApp se siguen filtrando a lo público. La causa que investiga si hubo mala práxis tras la muerte de Diego Maradona, está cada vez más nutrida de información que circula a nivel global.

Surgieron nuevas conversaciones y audios que involucran al doctor Leopoldo Luque y a Víctor Stinfale, quien era abogado de Maradona (Matías Morla lo llamaba "el jefe") y manejaba al entorno y el cuerpo médico desde afuera.

La charla entre ambos es del 11 de noviembre, dos semanas antes de la muerte de Maradona. “Ojo que empezó la guerra. Bomba”, tira Stinfale. A lo que Luque responde aludiendo a Dalma o Giannina.

“Me chupa la p... la gorda f... esa. Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos sólo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando. Que las gordas sigan hablando. Olvidate papá", dijo Luque. Stinfale se limita a responder con el emoji de aplausos.

Luego viene un audio del abogado Stinfale, subiéndole el ego al neurocirujano. "A vos más vale que te sirve, amigo. Sos Gardel. Las gorditas son idiotas. A vos te sirve todo. ¿Qué te vengo diciendo? ¿Quién te saca una tapa de Clarín con Maradona? ¿Escuchaste? Sos tapa de Clarín con Maradona. Tapa de Clarín con Maradona. ¿Sos consciente de eso?".

Todo esto trasciende, según difundió el canal TN, justo cuando Luque recibió un revés judicial, ya que le rechazaron su pedido de anular la junta médica, formada para dar una opinión sobre si hubo negligencia o mala praxis de quienes llevaron adelante la salud de Diego en sus últimos meses de vida.

En el último audio de Stinfale que fue revelado le da más instrucciones a Luque : "Lo que pasa es que voy a 400 kilómetros por hora. Y yo te tengo que explicar a vos qué es lo que se ve desde afuera. ¿Entendés? Ahora tenés que ser más técnico. Ahora no sos tan amigo de Diego. Ahora empezá a ser más con el lenguaje que tiraste hoy pero menos técnico, menos de cuestiones pequeñas, para no quedar tan en cholulaje. Vos ahora tenés que ser el médico porque con esto saliste en Italia, en todos los diarios... Eso es lo importante. Y cómo hago para que no te mate la familia. Porque acá te mata la familia. Y Mati tenía una crisis ayer. Pero tranquilo que vos te manejás con Mati (por Matías Morla) sin ningún tipo de problemas. ¿Entendés?".

