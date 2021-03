Preocupación por la faltante de vacunas en la capital provincial

Los concejales de la ciudad de Santa Fe se manifestaron en torno a la necesidad de aumentar la cantidad de vacunas en la ciudad y establecer las gestiones necesarias para alcanzar la mayor población posible y estar mejor preparados para la segunda ola de contagios que se aproxima.

El presidente del Concejo, Leandro González explicó que “es necesario agotar los esfuerzos para, en la antesala de la segunda ola, poder conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles. Entiendo que la llegada de más vacunas disminuirá en algún punto las medidas restrictivas que el Gobierno Nacional tenga que tomar a medida que aumenten los casos en la segunda ola, sumando las nuevas cepas ya circulantes en el país. Hay una realidad mundial crítica en la cual es necesario hacerse valer y agotar las gestiones: 18 países concentran el 80 por ciento de las vacunas y 15 recibieron más del 10 por ciento de lo que pidieron. Argentina, hasta el jueves pasado había recibido el 7 por ciento", indicó.

Hasta la fecha, Santa Fe recibió un total de 243.541 vacunas, pero cuenta con 800 mil personas inscriptas para vacunarse contra el coronavirus. Más del 50 por ciento son adultos mayores de 60 años. Del total del personal escolar santafesino, se anotó el 83 por ciento y ya recibió la primera dosis. Sin embargo, lo preocupante de la situación son los adultos mayores de 60 años que no podrán ser vacunados de acuerdo al cronograma por falta de dosis, siendo las personas de este rango etario las más afectadas por las consecuencias de la enfermedad y quienes presentan una letalidad más alta. "Por eso es fundamental priorizar y gestionar el acceso a más vacunas para nuestra ciudad”, detalló González.

Por su parte, la concejala Luciana Ceresola, reconoció que si bien la faltante de vacunas es un problema a nivel mundial, recordó que la Provincia tenía una serie de objetivos para inicios de abril los cuales no fueron cumplidos, "por eso pedimos que se abra el juego a la compra de dosis por parte de otros actores sociales y no solo del Estado", indicó al móvil de Mañana OH!.

Ampliar el acceso al Plan Estratégico de Vacunación

Por otra parte, el Cuerpo legislativo local votó a favor del proyecto que busca la inclusión del personal de academias e instituciones educativas y culturales, como así también, del personal de jardines de infantes y maternales, dentro del Plan Estratégico de Vacunación de Santa Fe frente al Covid-19.

Al respecto, el concejal Sebastián Mastropaolo afirmó: “Ratificamos la jerarquía de lo que es el nivel inicial y el cuidado de nuestros docentes. Dejamos a nuestros niños en manos de personas que no han tenido la posibilidad de ser vacunadas. Estamos en una situación de desigualdad. Y no solamente nos quedamos en los jardines maternales públicos y privados sino que fuimos más allá y nos parece fundamental incluir a todas las instituciones relativas a la educación, todos los institutos y lugares que reúnan a niños para capacitarse y estudiar”. “Dentro de este esquema, sabemos cuáles son las prioridades y las personas esenciales y profesionales que deberían ser vacunados”, puntualizó Mastropaolo.

