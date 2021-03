La Justicia no permitirá que Herme Juarez vuelva a la Cooperativa de Trabajos Portuarios

La Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín continúa bajo una intervención desde noviembre de 2019. Al respecto, los estibadores portuarios que son socios de la entidad gremial piden convocatoria elecciones.

En ese marco, el mismo Herme Juárez -quien estaba al mando de la cooperativa- pidió volver a cumplir funciones en la institución portuaria mediante una nota que fue ingresada el pasado 17 de marzo en los Tribunales Federales de Rosario.

Al respecto, este lunes el juez Federal Marcelo Bailaque, que lleva la causa de la intervención de la Cooperativa, se expidió sobre el reclamo del ex presidente de la entidad señalando en su resolución que "Juárez se encuentra procesado por el delito de administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad".

"En cuanto a la situación laboral de Herme Oscar Orlando Juárez, teniendo en cuenta que se encuentra procesado por el delito de administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad (arts. 173 inc. 7º y 303 inc. 1º y 2º ap. "a" del Código Penal), lo informado por el interventor, en cuanto a que la única función que cumplía aquél en la Cooperativa era la de presidente del Consejo de Administración, y que de ese cargo fue separado el 09.08.2019 –al igual que todos los restantes miembros del Consejo de Administración- al iniciarse la intervención judicial dispuesta por el Juzgado Federal de Campana; a lo solicitado por la defensa de Juárez en cuanto a la reincorporación a la prestación de tareas, no ha lugar", reza el escrito del juez de la causa.