Se registraron nuevas estafas telefónicas y 'cuentos del tío' en Santo Tomé

Luego de la detención de Diego David Marincovich, condenado por integrar una asociación ilícita que cometió al menos 32 estafas telefónicas en Santo Tome y Santa Fe, los llamados con 'el cuento del tío' continúan registrándose en la ciudad.

En esta oportunidad la víctima fue la Directora de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de Santo Tomé, Virginia Monzón. "Yo trabajo con el tema de las estafas y por eso no me pudieron enganchar. Pero es una situación que se viene dando bastante y debemos prevenir a la gente", destacó la funcionaria.

El caso

Como en otros casos, todo comenzó con un llamado telefónico. "Ayer pasadas las 5 y media de la tarde, recibo una llamada de WhatsApp a mi número laboral. Un hombre joven por el tono de voz, un cordobés, que me dice me hablaban del ministerio de Desarrollo Social y que me iban a hacer una encuesta por un nuevo beneficio", comentó Monzón.

"Me pregunta si estaba en blanco o negro, mi nombre, que fue lo único que di, y si había recibido ayuda durante la pandemia. Me contó que salió un decreto nacional, supuestamente el 404, de "igualdad". En donde el gobierno nacional le dará a todos los argentinos un bono extra y único de 30 mil pesos. Ahí terminé de confirmar que era falso", expresó.

Paso seguido, el hombre pidió a Monzón que se dirija a un cajero automático para corroborar algunos datos y cobrar el bono. "Cuando le pregunté otra vez por el número de decreto, me cortó. Claramente se dio cuenta que fue descubierto. Mientras yo estaba buscando con mi otro teléfono. Automáticamente avisé al gabinete, al secretario de Gobierno y fui a hacer la denuncia".

Recomendaciones

La funcionaria destacó la detención de los estafadores en Santo Tomé, que también eran codrdobeces. "No sé si es la misma organización", puntualizó. "No me pudieron sacar información pero sí lo hacen a otras personas. Hay que pedirle a la gente que no brinde ningún tipo de dato particular. Cuando te piden un CBU o te dicen que hay que ir al cajero, hay que sospechar y cortar. También pedirle a todas las personas que reciban estas llamadas que hagan las denuncias, porque se registran los números y se puede avanzar".

