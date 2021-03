Felipe Pettinato habló de su brote psiquiátrico y apuntó contra su ex

La primera semana de marzo, la salud de Felipe Pettinato (27) generó preocupación tras ser internado de urgencia por haber sufrido un brote psiquiátrico.

Recibiendo asistencia en la institución médica, el hijo de Roberto Pettinato dialogó vía WhatsApp con Ángel de Brito, le aportó tranquilidad sobre su estado clínico, pero hizo una dura denuncia pública contra su expareja, Sofía Colasante (24), con quien tiene una hija, Juana Michela, de 2 años y medio.

Leer también: El resultado de las pericias a Felipe Pettinato por abuso sexual

"Felipe nos ve y sigue internado. Él me dijo 'por suerte, estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida. Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde el 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente'", fue la conversación que el conductor de LAM reprodujo.

Luego Ángel compartió más fragmentos del fuerte descargo de Felipe. "Tengo a Sofía grabada dando lujos de detalles de la perversión de esta relación. Yo solo tengo relación buena y presencial con mi hermana Tamara. Estoy bien, en la internación. Este es mi segundo hogar", reprodujo el conductor.

Leer también: Caso Maradona: Luque pidió suspender la Junta Médica y más declaraciones

En ese marco, De Brito contó que Felipe Pettinato pedirá la tenencia de su hija. "Voy a ir a juicio contra mi exmujer (por la tenencia de la hija), lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño. Te lo juro por Juanita Michela. Con la única que tengo relación es con Tamara. Los demás son unos cobardes y mercenarios", concluyó el joven, desde la internación.

Fuente: Ciudad Magazine