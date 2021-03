¿Bicicleta o alquiler?: el audio viral de Whatsapp que enloquece a todo el mundo

"Otórgase al personal del Servicio Penitenciario Federal en actividad, cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no superaba la suma de $60.000, una suma no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez de $4000, a imputarse a los haberes correspondientes al mes de diciembre del año 2020", indica el DNU 80/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial.