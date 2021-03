Podría escasear café y papel higiénico en el mundo por un bloqueo

El mundo se mantiene expectante ante el bloqueo en el Canal de Suez. El carguero Ever Given, de más de 219.000 toneladas, permanece encallado desde el martes pasado y más de 200 barcos quedaron varados allí a la espera de que se retome la navegación. Por esta situación inédita, las cargas no podrán llegar a su destino cuando estaba previsto lo que podría derivar en una escasez mundial de papel higiénico, café, muebles y diversos bienes importados.

“Afectará básicamente todo lo que se vea en las tiendas”, dijo a NBC News Lars Jensen, un experto independiente en transporte de contenedores con sede en Dinamarca, según publicó el medio digital estadounidense Business Insider.

Por su parte, el propietario de Ever Given se disculpó por el megabloqueo, que está provocando una crisis comercial mundial. Se estima que el valor del tráfico marítimo bloqueado en Suez es de 9600 millones de dólares al día. Walter Schalka, director general de la empresa brasileña de celulosa Suzano SA, explicó a Bloomberg News que la compañía estaba luchando por transportar la materia prima para el papel higiénico en medio de los retrasos, según publicó el New York Post.

El bloqueo también está afectando el traslado de contenedores llenos de café instantáneo, informó Bloomberg, al advertir que probablemente la escasez de café se sienta más intensamente en Europa, aunque podría impactar en todo el mundo, “ya que la vía fluvial está bloqueando los envíos clave entre Vietnam y Europa”.

Según expertos consultados por Business Insider, el bloqueo cuesta alrededor de 400 millones de dólares la hora y la nave atascada podría tardar semanas en moverse. A su vez explicaron que si bien alguno barcos tomarán una ruta alternativa alrededor de África, eso agregará 15.000 millas, lo que se traduciría en aproximadamente dos semanas más de viaje.