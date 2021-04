Amado Boudou continuará cumpliendo arresto domiciliario

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, continuará con prisión domiciliaria: la Cámara de Casación Penal anuló por "vicios procesales" el fallo que ordenaba que el ex funcionario volviera a la cárcel y le pidió al juez que dicte una nueva sentencia.

La decisión fue de la sala IV del máximo tribunal penal del país, que hizo lugar a una apelación de la defensa de Boudou.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky (Presidente); Javier Carbajo y Ángel Esther Ledesma (Vocales) entendieron que existieron "vicios procesales que ameritaban el dictado de nueva resolución" y ordenaron que se revea el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 en diciembre pasado.

Casación dispuso "reenviar las actuaciones a su origen para que, previa audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas, se dicte un nuevo pronunciamiento" sin "emitir opinión en cuanto al fondo de la cuestión". Además, en el fallo se señaló que el ex vicepresidente está "próximo a cumplir el tiempo requerido para acceder a la libertad condicional".

El dirigente cumple arresto domiciliario -con una tobillera electrónica- en una casa en Avellaneda, junto con su esposa y sus dos hijos. La resolución se dictó en el marco de la causa Ciccone, por la que Boudou fue condenado a la pena de cinco años y 10 meses de prisión como coautor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Sobre el final de 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a Boudou por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone. En agosto de ese año, el exministro de Economía había salido de la cárcel debido al avance de la pandemia.

Luego de la decisión de la Corte Suprema, el Tribunal Oral revocó la detención domiciliaria de Boudou y dispuso su alojamiento en un Complejo Penitenciario Federal. Sin embargo, el dirigente interpuso un recurso ante Casación y permaneció en su domicilio.