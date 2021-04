Perotti apuntó contra quienes piden el juicio político a Sain

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, apuntó este martes contra quienes persisten en impulsar el juicio político contra el exministro de Seguridad, Marcelo Sain. "Él ya no está, lo importante es lo que estamos haciendo en las calles de Rosario y el resto de la provincia", señaló.

El mandatario brindó una conferencia de prensa en Rosario para fijar de la postura del Gobierno santafesino sobre la pandemia y la llegada de la segunda ola de contagios. Pero también hizo alusión a la situación de Sain y el pedido de juicio político que impulsan contra él en la Lagislatura representantes de la oposición.

"Me gustaría hablar de lo que viene hacia adelante porque es una instancia de juicio sobre alguien al que ya no está. Y la Constitución es muy clara sobre quiénes se puede iniciar un juicio político o no", expresó Perotti.

En la misma línea, planteó: "Me parece que es parte de algunos de mantener una discusión, de mantener un eje en un lugar, cuando lo importante pasa por lo que estamos haciendo hoy en cada una de las calles de Rosario y del resto de la provincia. Cómo estamos aprovechando la posibilidad de tener 700 efectivos nuevos desplegados en la acción de prevención; cómo nos preparamos para que en los próximos días un equipamiento importante de motos nos esté ayudando al desplazamiento y dotar de una nueva movilidad para ganar presencia y efectividad".

Perotti hizo hincapié en un "despliegue territorial diferente" y agregó que "son las instrucciones que tiene el ministro Lagna; estar trabajando con esa premisa, aprovechando estos recursos y que lógicamente tiene que marcar una impronta por visibilidad y presencia".

El Gobierno provincial tiene como eje este año, y sobre todo en el primer semestre, la incorporación de equipamiento; no solamente chalecos, protección, armamento. También una fuerte inversión en tecnología. "Me parece que allí está lo central del vínculo con el vecino muy directo y es parte de lo que se desplegó en las mesas territoriales y que hoy tiene que emerger", concluyó el gobernador.

