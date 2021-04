Dady Brieva y Jey Mammón se cruzaron en vivo

Dady Brieva fue el último invitado de Los Mammones (América TV). Por alguna extraña razón y en reiteradas ocasiones, el actor chicaneó al conductor. Opiniones ácidas acerca del desempeño del Jey Mammón con el piano y sobre su sentido del humor fueron sólo algunos de los “palitos” que el Midachi arrojó.

De todos modos, quien habita en el personaje de Estelita supo ponerle un freno a la situación. "Hoy está hincha hu*vos como nunca Dady”, expresó.

Todo comenzó cuando el protagonista de El sodero de mi vida (El Trece) terminó de responder un picadito de preguntas. En ese momento, Jey le advirtió que Alberto Mateyco había dejado un mensaje para él y propuso compartirlo. Pero, antes de pasar a escuchar al locutor, el presentador le explicó al actor que en unos minutos cantarían juntos, mientras él tocaba el piano.

“Vamos a ir al piano, a vos que te encanta esa idea”, adelantó. La contestación del invitado, claramente, no fue la esperada. “¿Por qué tocás el piano?” cuestionó el exintegrante del elenco de Gasoleros (El Trece). “Porque me gusta”, respondió el conductor, quien aprendió música en un conservatorio. “¿Y por qué no aprendés?”, picanteó Dady. Al respecto, el presentador retrucó contundente: “Ah. Además de humorista sos fo*ro”.

“¡No! Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango… y después tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera”, continuó explicando el exintegrante de El Puntero (El Trece) a modo de justificación.

Luego, ambos rieron y el malestar parecía terminar allí. Pero no fue así y, para sorpresa de Juan Martín Rago (nombre real del comediante), el artista y militante peronista retomó el comentario sobre las cualidades musicales. “¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”, inquirió Dady. “No, porque toco bien”, insistió el exprofesor de catequesis, aunque con un semblante un poco más serio de lo habitual “¿Y lees música?”, volvió a cargar el entrevistado. “Sí ¿Algo más?”, afirmó el conductor de Mañana seguimos (Radio Metro, FM 95.1).

En ese contexto, el protagonista de Los secretos de papá (El Trece), le dijo entre carcajadas a Jey: “Pero te molestaste”. “Sí, claro que me molestó. Te lo estoy diciendo”, determinó el conductor. Y luego añadió: “¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”.

Acto seguido, Rubén Enrique Brieva manifestó: “Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa. Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”. En eso, Jey acotó: “Con el piano también se pueden decir muchas cosas”. “Hasta ahora no te vi”, sentenció el santafesino.

Llegado ese momento, el locutor del ciclo decidió intervenir para calmar las aguas. “Te está jodiendo”, señaló. Al respecto el actor agregó: “Dale bol*do. Acordate que son ellos los que son se tienen que sorprender, no nosotros (en relación a los televidentes)”. Con ironía, el líder del programa concluyó: “Entonces dejá de sorprenderme”.

