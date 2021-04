Comenzó el despliegue del helicóptero Ingenuity en Marte

Comenzó la maniobra de despliegue del helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte Este mecanismo lo mantenía plegado y de lado, adosado a la parte inferior del rover Perseverance.

El vehículo terrestre tomó una imagen usando su cámara Sherloc Watson, ubicada al final de su brazo robótico. En la imagen se pueden ver las tres patas de la primera aeronave transportada a otro mundo, así como su cuerpo central y las palas del rotor aún plegadas, ya separadas de su alojamiento en el rover y en proceso para colocarse en posición vertical.

Si todo va bien, los controladores de la misión ordenarán al sistema de entrega que se suelte, y el helicóptero Ingenuity recorrerá los 13 centímetros que lo separan del suelo. Una vez que se confirme que está bien, se le pedirá a Perseverance que se aleje para que el helicóptero pueda comenzar a recargar sus baterías con su panel solar.

Cuando llegue el momento del primer vuelo, Ingenuity hará funcionar sus rotores a 2.537 rpm y, si todas las autocomprobaciones finales salen bien, despegará, algo que está previsto para no antes del 8 de abril. Después de ascender a una velocidad de aproximadamente 1 metro por segundo, el helicóptero volará a 3 metros sobre la superficie durante 30 segundos. Luego, el helicóptero descenderá y volverá a aterrizar en la superficie marciana.

Si el experimento resulta exitoso, será una verdadera hazaña porque el aire marciano tiene una densidad equivalente a solo el 1% de la atmósfera terrestre.

Se trataría del equivalente en Marte del primer vuelo de una aeronave en la Tierra, conseguido en 1903. La NASA reveló, justamente, que un pequeño trozo de la tela de la aeronave de los hermanos Wright, que despegó hace más de un siglo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, se colocó como homenaje en el Ingenuity y se encuentra ahora en Marte.

La NASA ya determinó el terreno sobre el que volará el minihelicóptero, ubicado al norte del lugar de aterrizaje del rover.

Swing low, sweet helicopter...@NASAPersevere is slowly and carefully deploying the #MarsHelicopter, Ingenuity. The tech demo is currently unfolding from its stowed position and readying to safely touch down on the Martian surface. See upcoming milestones: https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/3AyaiHOH2k

— NASA JPL (@NASAJPL) March 30, 2021