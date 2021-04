Diego Schwartzman perdió y fue eliminado del Masters de Miami

El argentino Diego Schwartzman quedó eliminado esta noche en los octavos de final del Masters 1000 de tenis de Miami, al caer ante el estadounidense Sebastián Korda por 6-3, 3-6 y 7-5.

El "Peque" Schwartzman, mejor tenista argentino y número 9 del mundo, fue superado durante gran parte del match por el promisorio y ascendente joven estadounidense Korda, de apenas 20 años y ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP.

El estadounidense, hijo del ex tenista chevoslovaco, Pert Korda, quien fue número 2 del Mundo en 1998, sometió a Schwarztman con tiros rasantes, esquinados y profundos, que no le permitieron al argentino tomar las decisiones del partido y debió jugar de acuerdo a los vaivenes del norteamericano.

El "Peque" se mostró impreciso y pudo obtener el segundo set y salvar un match point en el 4-5 del tercer parcial, gracias a su habitual garra y a algunos yerros de Korda, quien no los tuvo en el duodécimo juego, para quedarse con el chico decisivo por 7-5, para completar la victoria en 2 horas y 37 minutos.

Schwartzman, porteño y de 28 años, aspiraba a conquistar su primer título de Masters 1000 en Miami, adonde llegó como quinto preclasificado por la ausencia del serbio Novak Djokovic (1), el español Rafael Nadal (3), el austríaco Dominic Thiem (4) y el suizo Roger Federer (6).

Pese a la caída, el "Peque" superó sus mejores actuaciones en el Masters 1000 del Estado de la Florida, pues había llegado a tercera ronda dos veces (2017 y 2018) en sus siete presentaciones anteriores.

Hola a todos!!! Quiero aclarar que respondí a @BenRothenberg en inglés lo cual no es mi especialidad... que me voy a vacunar cuando llegue mi turno que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro.

— diego schwartzman (@dieschwartzman) March 29, 2021