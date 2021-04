Con más tecnología prometen mejorar el funcionamiento del 911

El ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, se reunió esta última semana con los intendentes de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. En el encuentro acordaron profundizar el trabajo conjunto entre la provincia y los municipios para mejorar la seguridad pública y aumentar la intervención en el territorio, que ya comenzó a notarse en estos primeros días de gestión del funcionario provincial.

En este sentido, Jorge Lagna, indicó que la reunión con Jatón y su equipo “fue muy buena” y que ya “hemos definido acciones” para la ciudad capital. En lo inmediato, señaló que realizarán ajustes en el funcionamiento del 911. “Tenemos que generar más confianza, a veces la gente no llama al 911 porque no hay confianza. Es un desafío muy arduo que solo con trabajo y control se mejoran”, sostuvo el ministro en comunicación telefónica con Mañana OH.

Desde su asunción como ministro de Seguridad, Lagna anunció que en poco tiempo habrá mil agentes policiales más patrullando la provincia y que su idea es sacar la mayor cantidad de efectivos a la calle. “Van a llegar entre 30 y 35 motos cilindradas. Van a ser distribuidas de acuerdo a los índices de delito en la provincia”, afirmó el ministro.

El objetivo de aumentar la policía motorizada es mejorar en la prevención del delito, ya que este vehículo permite desplazarse con mayor velocidad y practicidad por las calles de la provincia. Si bien Lagna cree que la solución definitiva no es el aumento de más policías, entiende que de todas formas es algo necesario. “Vamos a poder controlar el trabajo de la policía cuando tengamos más tecnología”, manifestó el ministro.

En relación a esto último, Lagna anunció que se realizará una inversión muy grande en tecnologías para poder controlar más el trabajo policial en las calles, y trabajar con mayor rigurosidad en la prevención del delito. “Vamos a tener 300 patrulleros más, vamos a tener drones”, adelantó. “Creo que el problema que tenemos es la prevención”, aseveró.

“En los próximos meses vamos a tener 400 policías más en las calles. La policía fue creada para eso. Hay muchos policías en escritorios”

Por otro lado, Lagna aseguró que enviarán a la legislatura una ley que regule la seguridad privada. Para el ministro la contratación de efectivos de seguridad en empresas privadas, es un tema que tiene que ser regulado porque la policía “no tiene que hacer adicionales en supermercados, tiene que estar en la calle”. “Es una vergüenza que la provincia no tenga regulado algo tan importante. a regular eso, que en Santa Fe es una anarquía total”, manifestó.

Por último, enfatizó en que los policías tiene que trabajar, en lo posible, en el lugar donde vive, y contó que la semana que viene, con el gobernador Omar Perotti “vamos a inaugurar una escuela de policía en Murphy”, pueblo de donde es oriundo el ministro.

Escuchar también la nota completa: