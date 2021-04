Se registró el número de casos más alto desde octubre

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, en las últimas 24 horas, se registraron 143 muertes y 16.056 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.348.821 y las víctimas fatales son 55.858.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 3.702 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 56% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 61%.

Segunda ola

Ante la inminente llegada de la segunda ola de la pandemia, la ministra Sonia Martorano recomendó "no viajar al exterior; insistimos mucho en esto porque todavía hay gente que lo está haciendo y realmente no es el momento. Así también continuar con la ventilación cruzada, en el verano nuestros niños y niñas fueron a la colonia, pileta, clubes y no tuvimos casos preocupantes y eso tuvo que ver con que las actividades fueron al aire libre por eso es realmente importante sostenerlo. No cerrar las habitaciones para que no se genere un caldo de cultivo".

Vacunación

Esta madrugada partió hacia Moscú el undécimo vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer más vacunas Sputnik V. Despegó a las 2.05 desde Ezeiza y arribará al Aeropuerto Internacional de Sheremétievo a las 0.30 hora local (18.30 de Argentina del jueves) y permanecerá allí hasta las 4.30 -hora local- para realizar los trabajos de carga de las vacunas. Luego retornará al país a las 16.30 de mañana.

En los 10 vuelos se trajeron 3.969.0000 dosis. Además, hasta el momento, arribaron 904.000 dosis de Sinopharm en el primer vuelo de Aerolíneas hacia la República Popular China concretado el 25 de febrero, con lo cual, hasta ahora, la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 4.873.000.