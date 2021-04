Mario Pergolini renunció en Boca

Mario Pergolini presentó su renuncia a la vicepresidencia de Boca. Lo hizo en La Bombonera, ante Jorge Amor Ameal, luego de haber tenido una discusión -una más- con el Consejo de Fútbol. Se sabía: la relación con Juan Román Riquelme y su equipo era mala, pero él mismo se había encargado de desmentir la tensión en varias oportunidades.

El conflicto que impulsó la salida del vice no es nuevo, y está relacionado con su escasa participación en la toma de decisiones y su poco margen de maniobra para llevar adelante sus proyectos de comunicación institucional del club. En pocas palabras, sintió que nadie le daba importancia.

A principios de mes, cuando varios medios publicaron información sobre la supuesta intención de Pergolini de renunciar a su cargo, el propio dirigente habló en su programa de radio y criticó a la prensa: “Esta mañana recibí varios mensajes de Román (Riquelme), con la mejor, en los que me decía que en la tele estaban diciendo cosas que no son”.

Sin embargo, los cortocircuitos fueron cada vez más frecuentes. Y cerca en el tiempo hubo una serie de anuncios del club que habrían sido los detonantes de la última discusión. El último habría sido después del mediodía: Mario vs. Consejo de Fútbol. De allí, el vice terminó de decidir su salida ante el presidente Ameal, quien ahora busca junto a la CD convencerlo de dar marcha atrás en la decisión.

Los problemas que impulsaron la salida de Pergolini arrancaron ya hace tiempo, y tienen que ver con su escasa participación en la toma de decisiones y su poco margen de maniobra para llevar adelante sus proyectos de comunicación institucional del club. Para colmo, en ese contexto se dio la aparición de una nueva cuenta en redes sociales bajo el lema: "Más historias. Más fútbol. Más Boca. Desde este sábado vas a ver al club que amás como nunca lo viste".

Esta publicación, que salió por las redes oficiales de Boca, invitaba a los hinchas a seguir a la cuenta, que ya fue abierta pero tiene pactado su inicio operativo para el próximo sábado, día del aniversario número 116 del club. A raíz de la publicación, se dio una nueva discusión entre Pergolini y el Consejo, que, aparentemente será la última: el conductor de radio y TV tiene decidido alejarse de sus funciones dentro de la institución.

En un mensaje en Instagram, Mario confirmó la renuncia al cargo; aseguró que no hay marcha atrás, expresó que no hubo peleas y contó que no pudo llevar adelante lo quería.

“La verdad que no me he peleado con Jorge (Ameal, presidente de Boca) ni Riquelme (Juan Román, vice y cabeza del Consejo de Fútbol), personas que quieren lo mejor para Boca”, aseguró Pergolini en el video y reconoció: “Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra las formas de que lo acompañen a uno”.

“Hay que saber dar un paso al costado. No quería que se arme este revuelo, entiendo por qué sucede”, agregó Pergolini y afirmó: "Estoy acá para confirmar que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club”.

“Quería dejar esto en mi cuenta y seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en este planeta, quiero lo mejor, pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento”, manifestó Pergolini

“La verdad que les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo”, cerró.