Se separó Jimena Barón

Jimena Barón regresó con todo. La joven cantante y actriz presentó su nueva canción junto a su hijo Morrison, habló del silencio que mantuvo durante casi nueve meses, de su salud, de las críticas que recayeron sobre ella en el último tiempo que la hicieron colapsar y de sus frustradas relaciones amorosas, además de revelar que se separó de El Tucu López. También mostró su nuevo logo, una mezcla entre "La Tonta" y "La Cobra".

Poco antes de las 20 horas, Jimena Barón apareció en un vivo en su cuenta de Instagram, junto a su hijo -que lució un rimbontante cambio de look-, su productor y amigo Lucas Biren y otra mujer. Pasada esa hora, la cantante estrenó el tema "Flor de involución". El mismo recoge sus vivencias del último tiempo: incluyendo situaciones de ansiedad, miedo, sus fallidas relaciones, la mirada de los medios y el público sobre ella y sus intentos de actuar correctamente.

Agitada y nerviosa, Jimena Barón continuó con su vivo, frente a más de 100 mil espectadores, y dijo: "Un poco siento que debo una explicación para la gente querida, con buena onda, que siempre estuvo. A los malos nunca, pero a los buenos sí porque dan amor".

"No sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó. Pasó una pandemia, que fue difícil para todos, para los privilegiados mucho menos. En lo personal, para mí el año pasado fue un año muy difícil. Lo empecé muy mal. Tuve momento mejores y peores. Estuve transitando eso con las redes sociales y llegó un momento, honestamente, se me complicó", señaló.

Luego explicó, a su manera: "Estuve algo 'pachucha' el año pasado, y de repente cosas que no me afectaban me empezaron a afectar y a hacer mal. Era prender la tele y ver que estaban diciendo: mi cuerpo estaba mal, mi maternidad estaba mal... Y un poco combinado con mi vulnerabilidad que atravesé y pasé, sentí que necesitaba un 'recreo' donde no necesitaba opiniones sobre mí y me fui".

"Y en ese irme me sentí muy tranquila y sentí que yo tenía que acomodar un montón de cosas que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y comentarios y con mi vida normal", indicó la cantante y actriz.

