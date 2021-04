Lanata: "Ángel de Brito es un maleducado"

El picante ida y vuelta entre Jorge Lanata y Ángel de Brito continúa, y tras la advertencia que el conductor de Los Ángeles de la Mañana hizo en el día de ayer, hoy el periodista de Radio Mitre lo acusó de ser un “maleducado” que lo dejó plantado.

La emisión del miércoles programa de espectáculos de El Trece comenzaron con las declaraciones del presentador de PPT Box en diálogo con Marina Calabró para Lanata sin filtro. “Yo a De Brito no le atiendo el teléfono porque quedó en comer conmigo, iba a venir con Yanina Latorre. Solo vino ella y él me clavo”, aseguró el periodista.

“Lo respeto, todo bien, pero es un maleducado. Ni siquiera llamó para excusarse”, aseveró el columnista de Telenoche y TN Central en el divertido intercambio con Calabró, afirmando también que “nunca más lo va a invitar a comer” a Ángel.

El conductor de LAM rápidamente se defendió y le echó la culpa a la esposa de Diego Latorre, asegurando que ella nunca le avisó que Lanata los había invitado a cenar.

“Se enojó por culpa de Yanina Latorre, fue tu culpa”, le dijo el jurado de La Academia 2021 a su panelista, que le respondió que fue ella quien tuvo que “dar la cara” ante el presentador de televisión y radio.

“Nos invitó, le dije 'no voy' y vos no avisaste”, le reclamó De Brito a la rubia, que explicó que ella le avisó a Elba Marcovecchio, la pareja de Lanata, y que fue esta quien no le comunicó su baja al anfitrión de la cena.

“Yo estaba cruzado ese día y me bajé, pero no avisaste y me hiciste quedar mal. Lanata me dice 'maleducado', pero no le avisé a él porque no me contesta los mensajes. Tengo que hablar con intermediarios”, sentenció Ángel.

Fuente: Exitoina