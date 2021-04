El presidente de la FIFA explicó al G20 las reformas para luchar contra la corrupción

El presidente de la FIFA , el ítalo-suizo Gianni Infantino, explicó hoy a los miembros del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 las once reformas introducidas para prevenir la corrupción en el fútbol y ofreció al organismo asociarse para ayudar a los gobiernos en esa causa.

En ese contexto, entre las reformas que detalló Infantino aparecen la de un proceso transparente de licitación de la Copa Mundial de la FIFA, la separación de los poderes político y ejecutivo; la limitación de mandatos y el control de la elegibilidad de los cargos; la transparencia de las finanzas y las retribuciones; y un sistema de transferencias transparente y supervisado, consignó el periódico catalán Mundo Deportivo.

Asimismo, Infantino propuso una inversión en el desarrollo del fútbol auditada y con rendición de cuentas, que incluye la multiplicación por cinco de la inversión (1.800 millones de dólares) respecto al pasado, supervisada por una Comisión de Auditoría y Conformidad independiente; órganos judiciales guiados por un nuevo Código Ético de la FIFA; procesos de licitación estrictos para una contratación transparente; la promoción de mujeres a puestos de decisión y la protección de los derechos humanos, de los menores y los niños en el deporte.

En un comunicado oficial, la FIFA informó que Infantino fue invitado a hablar sobre la lucha contra la corrupción en el deporte y compartió "las enseñanzas extraídas por la nueva FIFA a través de sus reformas posteriores a 2016, así como a raíz del escándalo de corrupción que hizo caer al equipo de gobierno anterior".

Infantino expresó el deseo de la FIFA de "entablar marcos de asociación" con los miembros del G20 y señaló el poder del fútbol para ayudar a combatir la corrupción.

"Es crucial que el G20 se interese por estos asuntos y fije una dirección política clara, porque el fútbol es mucho más que un deporte. El deporte en general reviste una gran importancia para nuestra sociedad, económica y socialmente, pero también en términos de educación. Estamos aquí para ofrecer nuestra colaboración, para poner nuestra parte como jugadores de un equipo mundial que combata la corrupción", afirmó Infantino, de 51 años.

