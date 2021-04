Metalúrgicos de la provincia denunciaron "accidentes laborales diarios y desprotección legal"

Tras la muerte de un operario en la fábrica siderúrgica Ivanar en la ciudad Pérez, los trabajadores metalúrgicos del sur provincial denunciaron que los accidentes laborales ocurren a diario, ante la inexistencia de medidas preventivas, y apuntaron contra la adhesión de la provincia a la ley de ART.

En el día de ayer, el Comando Radioeléctrico debió acudir a un pedido de urgencia en la planta de Las Palmeras 1452 luego que Fabían Darío Ojeda, un trabajador que se encontraba en el depósito de bobinas, muriera aplastado al caer uno de los equipos.

El vocero de la firma dijo desconocer la mecánica del hecho y se abrió una investigación por posible homicidio culposo. La fiscal Verónica Oliva solicitó el registro de las cámaras de seguridad, además de secuestrar el control de la máquina, la historia laboral de Ojeda, clausurar el puente grúa y tomar testimonial al personal que se encontraba en el lugar.

Matías Ruffini, integrante de la comisión interna de Acindar, afirmó que son frecuentes los accidentes laborales en este tipo de plantas, donde hechos graves se reproducen de manera periódica al desamparo de medidas preventivas.

Además, señaló que, con la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de ART, los trabajadores han sufrido un retroceso en sus garantías laborales, ya que ella persiguió "los intereses de las grandes empresas y de las aseguradoras, pero no de los trabajadores. Nosotros quisiéramos que la prevención esté por encima del resarcimiento, pero de ese debate no se dijo una palabra, sino que siempre se apuntó a la posibilidad de evitar juicios", aseguró a Sin Mordaza.

Ruffini explicó que, a más ritmo de producción, aumentan los accidentes laborales, cuyas estadísticas se encuentran poco registradas dada la inexistencia de relevamientos serios sobre la problemática.

"En Acindar, por ejemplo, no tenemos datos fiables, lugar donde existen muchos accidentes menores de manera cotidiana y otros más graves que se producen con no menos frecuencia. Para que no pasen más casos como estos tenemos que tener la mirada en la prevención, no cuánto vale un juicio", agregó.

