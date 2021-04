El drama de una familia transitoria: la censura llegó al caso de "Mimi"

El 7 de diciembre de 2017, Mariana y Marcelo recibieron como familia de tránsito a la pequeña “Mimi” cuando apenas tenía un mes de vida. Durante tres años, fueron su familia de acogimiento dentro del programa del Gobierno porteño a través de la ONG "Familias Abiertas", de Bella Vista.

Lo ideal es que el tiempo que estos niños pasen con sus familias de tránsito sea el menor posible, justamente para que no se alcance a desarrollar un vínculo tan estrecho que luego se convierta en un evento traumático a la hora de que se dicte la sentencia de adopción.

En el caso de “Mimi”, cuando la niña cumplió tres años, se presentó una medida cautelar de no innovar y un pedido de guarda para su adopción definitiva. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2020 la Justicia resolvió que la pequeña fuera recibida por otra familia de acogimiento, con quien Mariana asegura que solo se vincularon durante 4 horas. Hoy, no pueden hacer mención a los detalles de la causa.

"Tenemos una censura legal y por lo tanto no me voy a referir a la causa, pero si puedo hablar de cómo estamos: muy preocupados. En este caso, siempre hay una tensión en cuanto a qué es lo que se defiende. Los escritos que aparecen siempre hacen referencia a que hay un interés superior del niño", relató Marcelo Ikonikoff en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"Los funcionarios actuaron de esta manera tan particular e hicieron que se sacara de una casa a una niña en forma violenta, escuchando gritos ("me quiero quedar acá", por ejemplo) pero igual operaron de esa manera. Eso parece que tiene que ver con un interés superior del niño, que yo no entiendo", cuestionó Marcelo.

Sostuvo que, desde el sentido común, el interés superior del niño es algo que tiene que ver con su estabilidad emocional, su cuidado, sus afectos. "Para mi eso no fue tenido en cuenta y hacen referencia a otra cosa", criticó.

"Aunque nosotros no hablemos, no se puede censurar a que la gente diga. Tenemos mucha solidaridad, que tiene que ver con un acto de cierto vandalismo que se ejerció y para proteger a los menores", manifestó el médico que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Al ser consultado sobre el futuro, el entrevistado de Cadena OH! dijo que "siempre hay que ser positivo y optimista, cuando siente que uno lucha por la verdad y por proteger a sus seres queridos. Pese a tanta dureza que nos viene de algunos lados, también nos llega mucho amor. La energía del amor es lo que transforma y nos va a salvar".

