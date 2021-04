Avellaneda honró a los Veteranos y Caídos en Malvinas

El Intendente Dionisio Scarpin junto al Presidente del Concejo Municipal, Martín Ponticelli y el Centro de Ex Combatientes de Malvinas llevaron adelante, hoy jueves 01 de abril, el acto recordatorio del Día del Veterano y Caídos en Guerra de Malvinas en el monumento alusivo en Avellaneda.

Gonzalo Braidot, Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, tuvo a cargo el discurso oficial. "Este acto es de agradecimiento pleno a ustedes (ex combatientes) que dieron todo por representar a la patria. Por tener en la memoria a los caídos en Malvinas. Agradecemos a sus familias que son un pilar más que importante para ayudarlos a cargar con esa pesada mochila. Gracias"

César Reniero, integrante del Centro, destacó "No vine a contar tristezas sino a honrar a los 632 héroes caídos en Malvinas. Entre los Ex combatientes nos organizamos. Sin lugar a dudas, hoy podemos decir que Santa Fe, es pionera en contar con leyes hacia la comunidad de veteranos. Sabemos que hay que honrar la gesta de Malvinas. Por eso estamos presentes en las distintas situaciones que la vida nos permite. Bregamos permanentemente para la recuperación pacífica de nuestras islas. Sabemos que nos corresponden, que son nuestras. Con diálogo, llevando adelante las gestiones necesarias las vamos a recuperar. Y no sé si lo veremos y por eso, debemos transmitir que Malvinas es un sentimiento nacional. Sabemos que aquí, nadie olvida, nadie renuncia, nadie perdona. Viva la patria!"

Hubo una bendición a cargo del párroco Walter Vénica y ofrendas florales que se colocaron al pie del Monumento. La banda municipal de música de la ciudad interpretó el himno y marchas durante este acto.

Acompañaron la Diputada Marlen Espíndola, representantes del Senador Orfilio Marcón, Concejales, el Jefe de la III Brigada Aérea, Plinio Poma. También integrantes de Gendarmería Nacional, de la Unidad Regional IX, de la Comisaría III, del Comando Radioeléctrico, instituciones, integrantes del gabinete municipal y vecinos.